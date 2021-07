Ribnitz-Damgarten

„Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Paul Lücke, als er sich die wieder freigelegte Freilichtbühne am Kloster in Ribnitz anschaut. Fast schon als Amphitheater angelegt mit der Rasentribüne im Schatten von mehreren Bäumen, dazu die Klostermauer und die Klosterkirche: „Das passt“, sagt der 37-Jährige. Und zwar genau zu dem Projekt, dass Paul Lücke mit zwei Kolleginnen gestartet hat. Am 25. Juli stehen er sowie Lydia Wilke und Sandra-Uma Schmitz in Ribnitz auf der wiederbelebten Open-Air-Bühne im Herzen von Ribnitz. Die drei bilden das ACTioNauten-Kollektiv und präsentieren auf witzige, spannende oder auch tragische Art und Weise Sagen und Mythen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Dumme Teufel und schlaue Bauern

„Wir haben aus der Notlage eine Tugend gemacht“, blick Lücke zurück. Mitten in der Corona-Krise – in der Kulturlandschaft herrschte weitestgehend Stillstand, ohne zu wissen, wann oder wie es weitergehen soll – hatten sich Lücke, Wilke und Schmitz zusammengefunden. Das Projekt hatte mit Sagen Mecklenburg-Vorpommerns zu tun. Schnell entstand die Idee, daraus ein Theaterprogramm zu machen.

„Von dummen Teufeln und schlauen Bauern“ lautet der Titel. Acht Geschichten werden erzählt, wie etwa über die Entstehung der Insel Hiddensee oder einen Rostocker Studenten, der einen Pakt mit dem Teufel schließt. Zwei Stunden dauert das Programm mit Pause. Neben dem Teufel sind Bauern, Müller, Räuber, ein Liebespaar und viele Figuren mehr zu erleben.

Geprobt hat das Kollektiv unweit der von Paul Lücke so gelobten Spielstätte. Im Alternativen Jugendzentrum (AJZ) „Kita“ fand das Trio Raum und Ruhe, das Programm einzustudieren. „Ein wunderbarer Ort, um ungestört zu proben. Hier konnten wir unser Ding machen“, so der 37-Jährige. Ein Ding, das nicht ohne Reibung entstand, schließlich trafen hier drei Kreative mit eigenen Ideen aufeinander. „Es wird auch mal hitzig. Aber die Probe ist auch eine Suche, ein Prozess“, so Lücke, der aus der Bernsteinstadt stammt und in einem Ort in der Nähe wohnt. Sei man sich dessen bewusst, finde man gemeinsam einen Weg.

Kostüm, Bühnenbild, Finanzierung

Die wohl größte Herausforderung war, plötzlich eine komplette Theaterproduktion in den eigenen Händen zu haben. Wilke, Schmitz und Lücke haben unter anderem an der Hochschule für Musik und Kunst in Rostock Schauspiel studiert. Bereiche wie Kostüm oder Bühnenbild sind an Theatern üblicherweise auf andere Schultern verteilt. „Wir haben vieles selber gemacht. Das war Neuland und teilweise schwierig“, so der 37-Jährige. Auch die Finanzierung eines solchen Projekts mit Fördermitteln und dazugehörenden Antragsverfahren sei eine Aufgabe gewesen. „Wir mussten um unser Projekt kämpfen.“

Und das aber erfolgreich. Am 26. Juni begann die Tour in Volkenshagen. „Wir hatten eine sehr gut besuchte Premiere“, so Paul Lücke. Bis zum 18. Juli hatten die Actionauten fünf Aufführungen. Und diese an Orten, die nicht unbedingt für Theateraufführungen bekannt sind. Am Gutshaus in Rammin wird gespielt, auf dem Dorfplatz in Glasow oder an der Festscheune in Bollewieck. Die Freilichtbühne in Ribnitz ist da fast schon eine klassische Theaterspielstätte.

Darum geht es Das ACTioNauten-Kollektiv bringt „Von dummen Teufeln und schlauen Bauern“ mit, ein unterhaltsames Theaterstück für Menschen von 8 bis 99 Jahren auf die Bühne. Acht Sagen und Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern werden auf komödiantische, spannende und tragische Weise dargeboten. Das Stück wurde von Lydia Wilke, Paul Lücke und Sandra-Uma Schmitz geschrieben und entwickelt. Dabei suchten sie Antworten auf eine Reihe von Fragen: Was erzählen uns die Sagen und Geschichten heute? Wo begegnen wir dem großen Glück, der Liebe und vielleicht auch Wundern? Wo lauern in unserer Zeit Täuschung, List und Verderben? Wie verhält man sich zwischen dem vermeintlich Guten und Bösen? Und was unterscheidet uns von den Menschen in den alten Geschichten oder sind wir ihnen ähnlicher, als wir denken? Gespielt werden insgesamt 17 Vorstellungen von Ende Juni bis Anfang August an den unterschiedlichsten Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Am 25. Juli wird das Stück auf der Freilichtbühne in Ribnitz aufgeführt. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information am Markt in Ribnitz zu bekommen.

Erreicht werden soll ein Publikum, das üblicherweise nicht unbedingt die großen Häuser in den größeren Städten besucht. „Wir ziehen in die kleinen Orte, wo es zum Teil schon kulturelle Angebote gibt, aber auch in neue Spielorte, um diese zu beleben und dort neuen Schwung hineinzubringen“, sagt unlängst Lückes Schauspielpartnerin Sandra Uma-Schmitz.

Kleinere und vor allem freie Produktionen wie diese könnten auch ein Weg sein, künftig in Krisensituation die Kultur am Leben zu erhalten. Unter freiem Himmel seien Veranstaltungen leichter zu organisieren, ebenso, wie eine kleinere Gruppe den Aufwand für den Einzelnen zwar erhöht, einschränkende Regeln aber leichter einhalten lässt. „Das ganze Projekt war lange Zeit mit einem großen Fragezeichen versehen“, verrät Paul Lücke. „Ich bin echt froh, dass ich mit den beiden Kolleginnen nun auf der Bühne stehen kann.“ Das dürfte das Publikum ähnlich sehen.

Von Robert Niemeyer