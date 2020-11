Ribnitz-Damgarten

Lange war es ruhig geblieben, über den Sommer hinweg hatte es so gut wie keine derartigen Vorfälle gegeben. Nun haben sich jedoch offenbar wieder Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene im SB-Bereich der Sparkassenfiliale in Ribnitz danebenbenommen.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Bürger gemeldet, dass sich gegen 1 Uhr in der Nacht zu Dienstag drei Jugendliche in den Räumen der Sparkasse aufgehalten haben. Sie sollen zudem eine Glasflasche zerstört haben.

Als die Polizei vor Ort eintraf, trafen die Beamten einen 22-jährigen Ribnitz-Damgartener an. Von den beiden weiteren Personen war nichts zu sehen. Der 22-Jährige verhielt sich nach Angaben der Polizei kooperativ. Seine Personalien wurden aufgenommen. Der junge Mann räumte die Scherben weg.

Erinnerungen an schwierige Zeiten

Erinnerungen an Zeiten werden wach, in denen es massive Probleme mit dem Verhalten Jugendlicher in der Ribnitzer Innenstadt gab. Den Anfang nahmen die Vorfälle im März 2019, als mehr als 50 Jugendliche den SB-Bereich der Sparkasse vermüllten. Die Sparkasse zog damals daraus Konsequenzen und schloss den SB-Bereich am Wochenende in den Nachtstunden.

Mittlerweile ist der Vorraum der Sparkasse wieder 24 Stunden geöffnet. „Es war in diesem Sommer wirklich ruhig“, sagt Filialleiter Rico Backhaus. Eine erneute Schließung in den Nachtstunden behalte sich die Sparkasse jedoch vor.

Zuletzt hat die Verwaltung abermals auf Vorfälle reagiert und wieder einen Sicherheitsdienst eingesetzt. Anlass war eine Brandserie, bei der unter anderem am Netto-Markt in Ribnitz und an der Mühlenberg-Halle Mülltonnen in Brand gesetzt wurden.

Seit Monaten wird zwischen Verwaltung und Politik auch der Einsatz eines Jugendsozialarbeiters diskutiert. Das Ziel: Mit einer „aufsuchenden Jugendsozialarbeit“, so die Vorstellung der Verwaltung, gemeinsam mit Jugendlichen der Stadt Ideen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu entwickeln.

Stellenausschreibung wird erarbeitet

„Wir wollen keine Zeit verlieren“, sagte jüngst Silke Kunz, 2. Stellvertretende Bürgermeisterin Ribnitz-Damgartens, im Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung. Bekannt ist, dass im Haushalt der Stadt ein Budget für eine halbe Stelle eines Jugendsozialarbeiters eingeplant ist. Über Förderungen weiterer Stellen soll daraus eine ganze Stelle werden. Über einen sozialen Träger soll der Jugendsozialarbeiter schließlich angestellt werden.

Mehrere Träger sind angeschrieben worden. Eine Rückmeldung gebe es bereits. Die Jam GmbH, seit Jahren Partner der Stadt, verwaltet unter anderem das Begegnungszentrum in Ribnitz. Sie habe sich bereit erklärt, diese Stelle zu übernehmen. Aufgrund fehlender Rückmeldung der angefragten sozialen Träger werde bereits parallel eine Stellenausschreibung erarbeitet. Auch Förderanträge werden bereits vorbereitet.

Doch was die Förderung betrifft, tun sich offenbar neue, vor allem finanzielle Hürden auf. Laut Silke Kunz habe es ein Gespräch mit Vertretern der Kreisverwaltung gegeben. Eine Förderung der Jugendsozialarbeiterstelle sei grundsätzlich möglich. Der Landkreis habe diese auch eingeplant.

Allerdings haben sich die Fördermodalitäten geändert. Jugendsozialarbeiterstellen und Schulsozialarbeiterstellen werden über den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Ab dem kommenden Jahr wird hier gefordert, dass sich auch die Kommunen an der Finanzierung beteiligen, und zwar mit 25 Prozent der Kosten.

100 000 Euro Kosten

Das betrifft nicht nur die neue Stelle, sondern auch die vier bereits existierenden Sozialarbeiterstellen in Ribnitz-Damgarten. Voll zum Tragen würde die Beteiligung der Stadt ab 2023 kommen. Rund 100 000 Euro zusätzlicher Kosten kämen damit auf die Stadt zu.

