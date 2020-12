Ribnitz: Als der Friedhof am Mühlenberg voll war

Ribnitz-Damgarten

Die Entwicklung zeichnete sich seit Beginn der 1920er Jahre immer deutlicher ab: Der Ribnitzer Friedhof am Mühlenberg hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Es musste gehandelt werden. Doch die Entscheidungsfindung war nicht leicht. Sie sorgte vielmehr für sehr kontroverse Diskussionen und beschäftigte die Kommunalpolitik über mehrere Jahre.

Bauland statt Friedhof in der Damgartener Chaussee

Alle Erwägungen wurden vor dem Hintergrund einer leeren Stadtkasse geführt. Große Investitionen waren nicht möglich. Deshalb wurde im Januar 1923 zunächst favorisiert, den alten Friedhof an der Damgartener Chaussee wieder zu belegen. Behördlich stand diesem Plan nichts im Wege, sowohl das Schweriner Innenministerium, der Oberkirchenrat als auch der Landesverwaltungsrat hatten ihre Zustimmung erteilt. Im Juni 1924 legte das Friedhofsamt einen Plan zur Wiederbelegung vor.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Alles schien in trockenen Tüchern zu sein. Doch nun äußerte eine Mehrheit der Stadtvertreter „schwere Bedenken“ gegen die Wiederbelegung. Weil der Friedhof an der Damgartener Chaussee ja zum erweiterten Stadtkern zähle, eigne sich das Gelände vielmehr für „einen wundervollen kleinen Park“. Perspektivisch müsse der Platz eher für Bauland vorgehalten werden. Im nördlichen Teil des ehemaligen Friedhofes sei zudem an den Bau einer Straße zu denken. Und überhaupt habe man diesem Vorhaben vor anderthalb Jahren nur unter dem Eindruck der galoppierenden Inflation zugestimmt.

Der Ribnitzer Rat zeigte sich ob dieses Rückzuges wenig begeistert. Es hieß nun: wieder alles auf Anfang.

Zwei Varianten an der Bahntrasse

Doch wo sollte der neue Friedhof angelegt werden? Die Idee, einen neuen Friedhof vor den Toren der Stadt zwischen Rostocker und der Klockenhäger Chaussee zu errichten, stieß auf wenig Gegenliebe und war schnell wieder vom Tisch. Vor allem in der Kirchengemeinde erregte dieser Vorschlag die Gemüter. Ein Gemeindemitglied: „Wir haben es schon oft als eine Rücksichtslosigkeit erfahren müssen, wenn bei Leichenbegräbnissen, so lange man sich in der Langen Straße bewegen muss, Autofahrer an dem Toten, vor dem man im Vorübergehen den Hut ziehen und stehen bleiben soll, vorbeisausten. Und nun gar das lange Ende der Rostocker Chaussee! Im Winter den spritzenden Schmutz und im Sommer den lästigen Staub!“

Zwei weitere Varianten wurden diskutiert und schienen aussichtsreicher. Die erste Option sah vor, vom jetzigen Friedhof am Bahnkörper entlang eine Verbindung über das Bambergsche Grundstück (Mühle) zu schaffen, um hinter jenem Grundstück den neuen Friedhof anzulegen. So müsste man die Schienen nicht queren, vorausgesetzt Mühlenbesitzer Bamberg stimmte diesem Vorhaben zu. Die zweite Variante sah eben jene Querung der Bahntrasse vor.

In dieser Variante sollte der neue Friedhof südwestlich des Friedhofs am Mühlenberg angelegt werden. Die Kirchgemeinde befürwortete die Variante jenseits der Bahnlinie, weil so die „Einheitlichkeit der alten und der kommenden Ruheplätze am besten gewahrt (würden)“. Die Kapelle könnte für beide Friedhöfe genutzt werden. Die Erreichbarkeit für den Leichenwagen wäre unkompliziert.

Jahre vergingen ohne Entscheidung

Es blieb die Frage, ob gegebenenfalls die Bahnlinie mit einer Überführung oder einer Untertunnelung gequert werden soll. Der Stadtrat mahnte wiederholt die hohen Kosten von bis zu 30 000 Mark an und fragte angesichts der desaströsen Haushaltslage, ob denn „die Rücksicht auf die Toten hinter der Rücksicht auf die Lebenden zurückzustehen (habe)“. Deshalb kaufte die Stadt vorsorglich den Acker diesseits der Bahnlinie. So mancher frohlockte, dass mit dem neuen Verbindungsweg „eine Promenade geschaffen (wird), welche einen der schönsten Aussichtspunkte auf Ribnitz erschließt“. Der Widerspruch der Kirchengemeinde folgte auf dem Fuße.

Lesen Sie auch

So vergingen die Jahre, ohne dass eine Entscheidung getroffen wurde. Das Pendel bewegte sich stetig zwischen Variante eins und zwei hin und her. Im Herbst 1927 blickte selbst der Rostocker Anzeiger kopfschüttelnd gen Osten und berichtet über die „ewig neue Friedhofsfrage“ in Ribnitz.

In der Stadtverordnetenversammlung am 20. Oktober 1927 sollte nun endlich die abschließende Entscheidung fallen. „Hitzige Köpfe“ prägten die Auseinandersetzung, „schwere Geschosse fliegen hin und her“, ein „Kriegsbeil“ schien ausgegraben. Umso überraschender dann das Abstimmungsverhalten. Es setzte sich die Variante jenseits der Bahnlinie mit nur einer Stimmenthaltung durch. Die Untertunnelung der Bahnlinie wurde letztlich doch mit der Neuaufnahme einer Anleihe finanziert.

Von Jan Berg