Ribnitz: Aussage bei Kundgebung sorgt für Aufregung

Ribnitz-Damgarten

„Einen komplett friedlichen Verlauf“ attestierte die Polizei den beiden Corona-Demos bzw. -Kundgebungen am Montagabend in Ribnitz-Damgarten. „Alles in Ordnung“, hieß es vom Vertreter der Versammlungsbehörde. An beiden Veranstaltungsorten in Ribnitz hätten sich die Teilnehmer an die Auflagen gehalten.

Umzug vom Markt zum Hafen

Dabei musste das „Bürgerforum Ribnitz Damgarten“ an diesem Montag den Ort der Kundgebung wechseln. Anstatt auf den Ribnitzer Marktplatz ging es in den Hafen. Ursprünglich sollten die Teilnehmer ihre Kundgebung an der Zirkus-Statue abhalten. Das hatten Versammlungsbehörde des Landkreises und Ordnungsamt festgelegt. Laut Vertreter der Versammlungsbehörde habe es jedoch eine Verzögerung in der Kommunikation gegeben. Die Veranstalter des Aufzugs des Bürgerforums hätten sich letztlich und kurzfristig nicht auf den angepeilten Ort eingelassen, zumal sie selbst als Ort der Kundgebung nur den Ribnitzer Hafen in Gänze angegeben hatten.

Vom Bahnhof war das Bürgerforum durch die Innenstadt gezogen, nach Angaben der Behörden mit 35 bis 40 Teilnehmern. 100 waren angemeldet. Auf dem Marktplatz fand am Brunnen, dem bisherigen Platz des Bürgerforums, eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie als Gegenkundgebung zum Bürgerforum statt. Hier waren 20 Teilnehmer angemeldet und auch gekommen. Als die Teilnehmer des Bürgerforums den Marktplatz passierten, wandten die Teilnehmer der Gegenveranstaltung ihnen den Rücken zu.

Kinderärztin als Rednerin

Das Bürgerforum hatte als Rednerin Barbara Taube geladen. Die Kinderärztin gab einen Einblick in ihre Arbeit mit den kleinen Patienten und referierte unter anderem über die Sinnhaftigkeit von Masken in der Schule. Sie wünsche sich, dass vieles, was „Selbstverständlichkeit war, wieder Wirklichkeit wird“, wie beispielsweise eine Schule ohne Masken- und Impfpflicht. Letztere hatte das Bundesgesundheitsministerium zuletzt Ende Mai ohnehin abgelehnt.

Auch meinte die Ärztin, Menschen ohne Covid19-Symptome wären nicht ansteckend. An anderen Stellen wie der Ärzte-Zeitung oder beim Uniklinikum Leipzig heißt es, dass auch asymptomatisch Infizierte das Corona-Virus übertragen, wenngleich diese wohl eine untergeordnete Rolle in der Übertragung spielen würden. Gleichzeitig kann das Virus aber bereits weitergegeben werden, bevor infizierte Menschen überhaupt Covid19-Symptome bekommen.

Für einen Aufreger sorgte ein Redner, der sich als Hartmut aus Barth vorstellte und bereits in der Vergangenheit beim Bürgerforum sprach. Nachdem er unter anderem den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kritisiert hatte, meinte er, diese Politiker seien immerhin „mit einem Loch im Hinterkopf noch als Nistkästen zu gebrauchen“. Die Polizei prüfe nun, ob diese Aussage strafrechtlich relevant ist.

Von Robert Niemeyer