Ribnitz-Damgarten

Bevor am Wochenende der Tag der Arbeit gefeiert wird, müssen die Lokalpolitiker in der Region noch einmal ran. Einige Sitzungen sind in dieser Woche angesetzt. Hier gelten nach wie vor die bekannten Corona-Regeln wie das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, die Wahrung der Abstände sowie die Kontaktverfolgung. In Ribnitz-Damgarten wird außerdem darum gebeten, einen gültigen Corona-Negativ-Test vorzulegen. Pflicht für die Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen ist dieser jedoch nicht. Hier die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Montag, 26. April, tagt der Landwirtschafts- und Umweltausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Beginn ist um 17.30 Uhr im Stadtkulturhaus, Am Bleicherberg 1, in Ribnitz. Unter anderem beschäftigen sich die Ausschussmitglieder mit der umweltbezogenen Planung zum Bernsteinresort auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz. Außerdem berichten Landwirte aus der Region von ihrer aktuellen Arbeit.

Am Mittwoch, 28. April, findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens statt. Beginn ist um 18 Uhr im Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten. Unter anderem geht es um die kostenlose Nutzung von Bussen für Bürger der Stadt. Außerdem beschäftigen sich die Stadtvertreter mit mehreren Bebauungsplänen wie dem „Wohngebiet Pütnitz“, dem „Einzelhandelsstandort Rostocker Straße 33“, der „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“ und der „Wohnbebauung Rostocker Landweg 6“.

Die Sitzung des Ortsbeirates Langendamm am Dienstag ist abgesagt worden.

Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Der Tourismus- und Kulturausschuss der Stadtvertretung Bad Sülze tagt am Mittwoch, 28. April, um 18 Uhr per Video-Konferenz. Unter anderem beraten die Mitglieder das Kultur- und Tourismuskonzept der Stadt. Bürger, die die Diskussion online verfolgen möchten, können sich im Amt Recknitz-Trebeltal bei Birgit Kamrath melden unter Telefon 038229/71119 oder per Mail an bkamrath@recknitz-trebeltal.de.

Fischland-Darß-Zingst

Im Bereich des Amtes Darß/Fischland sowie im Seeheilbad Zingst finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen politischer Gremien statt.

Stadt und Amt Barth

Für Donnerstagabend, 18.30 Uhr, ist in Barth die Sitzung der Stadtvertretung vorgesehen. Wie Stadtpräsident Erich Kaufhold informiert, warte man allerdings noch ab, ob diese überhaupt stattfindet. Der Grund ist die aktuelle Corona-Lage. „Deshalb haben wir auch die Tagesordnung kurz gehalten“, berichtet er. So sich die Stadtvertretung zusammensetzt, soll unter anderem ein Nachtragshaushalt besprochen und beschlossen werden. Zudem soll darüber beraten werden, ob auf den Barther Ortsschildern auch die niederdeutsche Variante des Stadtnamens stehen soll.

