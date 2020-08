Ribnitz-Damgarten

Nana Gabriele Vossen ist Künstlerin und Ethnologin. Sie lebt und arbeitet in Hamburg, Ahrenshoop und Marokko. Ihr großes Thema sind Insekten. Der Grund: „Wir Menschen sind für das Verschwinden so vieler Arten auf unserem Planeten verantwortlich. Aus diesem Grunde habe ich mich schon länger mit dem Blick auf die ‚Kleinen‘ beschäftigt, die uns nicht mehr so zahlreich umschwirren. Was um uns herum in der Natur noch summt und schwirrt – Insekten und Vögel – sollten wir aufmerksam und mit Begeisterung wahrnehmen.“

Wie sie sich dem Thema künstlerisch nähert, können Besucher in der Ribnitzer Stadtkirche St. Marien (Empore) in Augenschein nehmen. Noch bis September ist hier die Ausstellung „Was fliegt und blüht denn da?“ zu sehen.

Graphitzeichnungen und Textilcollagen

Die Künstlerin möchte die Besucher der Ausstellung anregen, über die Frage nachzudenken, „was wir verlieren, wenn wir weiter so wie bisher mit der Natur umgehen“. Wie groß der Verlust wäre und zum großen Teil bereits ist, genau das zeigen ihre beeindruckenden Arbeiten, darunter Graphitzeichnungen und mehrere sehr farbenfreudige Textilcollagen.

Die Künstlerin würde sich sehr darüber freuen, wenn ihre Arbeiten Anstoß geben würden, sich auch praktisch zu engagieren. Dafür gibt es aus ihrer Sicht viele Möglichkeiten. „Wir können vermehrt blühende Pflanzen und Bäume setzen, die von Insekten geliebt und benötigt werden, wir können gezielt Insektengifte aus unseren Gärten verbannen und wir können aktiv werden – politisch.“

Blühwiesen angelegt

Die Ausstellung ist Bestandteil eines gemeinsamen Projektes des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ) Ribnitz-Damgarten, der evangelisch-lutherischen Kirche Ribnitz, des Stadtbauhofes, von Schulen der Stadt und von weiteren Akteuren. Sie möchten mehr Farbe ins Stadtbild von Ribnitz-Damgarten bringen und damit Insekten, Schmetterlingen und Bienen neue Lebensräume schaffen.

Dazu wurden Blühwiesen Am Radesoll, in der unteren Mühlenstraße, an der Rostocker Straße und in der Klosterwiese sowie der Mariengarten an der Südseite der St.-Marien-Kirche Ribnitz angelegt.

Von Edwin Sternkiker