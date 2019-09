Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Ribnitz-Damgarten ist am Montagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-Jährige aus dem Landkreis Rostock mit ihrem Nissan Micra gegen 15.20 Uhr in Ribnitz in der Bahnhofstraße in Richtung Lange Straße unterwegs. In der Rechtskurve an der T-Kreuzung in Richtung Bahnhof verlor sie dabei offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam demnach nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Fußweg und krachte in ein Gebäude.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden polizeilich auf rund 4000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Straße musste zur Bergung des Unfallautos nicht gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

