Ribnitz-Damgarten/Barth

Die Solidarität mit der vom Krieg betroffenen Bevölkerung in der Ukraine ist nahezu grenzenlos. MV-weit sind Hilfsangebote angelaufen. Auch in der Region Ribnitz-Damgarten, unter anderem in Ribnitz, Barth und Marlow, sind Aktionen gestartet worden, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen.

„Die Menschen sind in völliger Angst auf der Flucht“, sagt Anne Voigt vom Alternativen Jugendzentrum „Kita“ in Ribnitz-Damgarten. Das AJZ engagiert sich einmal mehr für Flüchtlinge und sammelt in diesen Tagen Spenden. „Wir sind in der Pflicht, zu helfen. Solidarität und Empathie sind jetzt gefragt“, sagt auch Nicole Brandt, die sich ebenfalls im AJZ engagiert.

Ribnitz: Zwei Aktionen unterstützt das AJZ

Die freiwilligen Helfer in Ribnitz unterstützen dabei zwei Aktionen. So wird abermals der Verein „Wir packen’s an“ unterstützt. Der Verein aus der Region Berlin-Brandenburg unterstützt Menschen auf der Flucht an den EU-Außengrenzen, transportiert also Hilfsgüter zu Flüchtlingen vor Ort, dieses Mal zu ukrainischen Geflüchteten. Bis zum 27. März sammelt der Verein „Wir packen’s an“ Hilfsgüter. Das AJZ unterstützt außerdem die Initiative „Rostock hilft“. Hier soll ein Transport der Spendengüter Mitte kommender Woche starten. Bis zum 8. März, 14 Uhr, können für diese Aktion Spenden abgegeben werden. Täglich von 12 bis 18 Uhr können im Ribnitzer AJZ neben dem Stadtkulturhaus Kartons mit Spenden abgegeben werden. Was benötigt wird, steht im Infokasten.

Was benötigt wird und wichtige Adressen Grundsätzlich sollten die Spenden in Kartons verpackt sein, im besten Fall sollten diese auch mit dem Inhalt beschriftet sein. Die Kleidung sollte in dunklen Farben sein und keine unpassenden Aufdrucke oder Länderfarben haben. Die Spenden sollten in dem Zustand sein, wie der Spender sie auch selbst nutzen würde, also in einem guten Zustand. Benötigt werden unter anderem: Winterkleidung, vor allem für Kinder und Babys (warme Hosen, Thermounterwäsche, Schneeanzüge, Regenmäntel), Schlafsäcke, Iso-Matten, Decken, Hygieneartikel (Seife, Duschbad, Desinfektionstücher, Damenbinden usw.), Medikamente (Schmerztabletten, Fieber-, Erkältungsmittel), Handtücher, Verbandsmaterial, Coronatests, Erste-Hilfe-Sets, Windeln, Instantsuppen, Konserven, Nüsse, Nudeln, Müsli, Cornflakes, Trinkwasser, Babynahrung, Kindernahrung, Kaffee, Tee, Einweggeschirr und -besteck, Streichhölzer, Kerzen, Powerbanks, Batterien, Taschen- und Stirnlampen mit Batterien, leere Säcke, Zelte, Kerzen, Klebeband. Spendenkonten Für die Aktion in Barth: Kontoinhaber: Julia Antropova; BIC: NOLADE21GRW; IBAN: DE41 1505 0500 1103 0087 45; Verwendungszweck: Spende für die Ukraine Verein „Wir packen’s an“: Kontoinhaber: Wir packens an e.V.; IBAN: DE03 4306 0967 1059 2396 00; BIC: GENODEM1GLS Verein „Rostock hilft“: Kontoinhaber: Rostock hilft; Bank: GLS Bank; BIC: GENODEM1GLS; IBAN: DE52 4306 0967 2063 7519 00 Deutsch-Ukrainisches Kulturzentrum Rostock: Kontoinhaber: Deutsch-Ukrainisches Kulturzentrum Rostock e.V.; IBAN: DE45 1305 0000 0201 1203 13; BIC: NOLADE21ROS

Barth: Ukrainerin sammelt Spenden

In Barth engagiert sich die Ukrainerin Julia Antropova. Vor fünf Jahren ist sie selbst nach Deutschland geflüchtet. Freunde und Familienmitglieder sind noch in Cherson, der Stadt, die nun als erste Großstadt unter die Kontrolle der russischen Armee geraten ist. Der Lkw mit den Spendengütern soll dorthin fahren, in der Hoffnung, dass das auch möglich ist.

Spenden können von 8 bis 17 Uhr abgegeben werden, und zwar im Reifergang 91d in Barth. Auch in der Evangelischen Gemeinde in der Barthestraße 60 werden Spendengüter gesammelt, und zwar am Sonnabend, 5. März, von 9 bis 17 Uhr.

Marlow: Aktion mit Partnerstadt

Auch in Marlow werden Spenden gesammelt. Am Freitag, 11. März, soll ein Transport mit Hilfsgütern in die Marlower Partnerstadt Czaplinek in Polen stattfinden. Von hier aus werden die Spenden in die Ukraine gebracht. Die in beschrifteten Kartons verpackten Sachspenden können am Freitag, 4. März, und von Montag bis Donnerstag, 7. bis 10. März, jeweils zwischen 8 und 16 Uhr im Marlower Rathaus abgegeben werden.

Auch Geldspenden sind innerhalb der verschiedenen Initiativen möglich (siehe Infokasten).

Von Robert Niemeyer