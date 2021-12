Ribnitz: Betrunkener Autofahrer verfehlt Ausfahrt

Ribnitz-Damgarten

„Ich kann nicht mehr laufen, nehm’ ich lieber das Auto“, hatte sich möglicherweise ein Mann in Ribnitz-Damgarten gedacht, der am Sonntagnachmittag von der Polizei erwischt wurde. Besonders klug ist das bekanntlich nicht. Und folgenlos blieb das ebenfalls nicht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unfallflucht am Kreisverkehr

Der 74-Jährige aus der Bernsteinstadt war demnach mit 2,54 Promille Atemalkohol mit dem Auto in der Stadt unterwegs gewesen. Gegen 14.37 Uhr war der Mann der Polizei gemeldet worden. Demnach war er unter anderem aufgefallen, weil er im Kreisverkehr in der Nähe des Rostocker Tores in Ribnitz die Ausfahrt in der Rostocker Straße offenbar nicht ganz getroffen hat. Laut Polizei erwischte der Mann ein Straßenschild, als er den Kreisverkehr in Richtung Rostock verlassen wollte.

Dennoch fuhr der Mann weiter. Auf Hinweis eines Zeugen konnte die Polizei den Mann ausfindig machen. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Sachschaden: 1450 Euro

Verletzt wurde während der Trunkenheitsfahrt niemand. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 1450 Euro. Der 74-Jährige muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht verantworten.

Von Robert Niemeyer