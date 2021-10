Ribnitz-Damgarten

Bernsteinkunst aus Berlin in Ribnitz: In der Galerie im Kloster ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. Alexander Kadow, Fotokünstler aus der Bundeshauptstadt, zeigt Fotos zum Thema Baltic Amber (Baltischer Bernstein).

Zwei neue Mitglieder des Ribnitz-Damgartener Kunstvereins hatten den Künstler entdeckt. Der belgische Fotograf und Autor Eddie Bonesire und seine Frau Marie-Therese Huppertz hatten Kadow wegen des passenden Themas für die Ostseeregion, des Deutschen Bernsteinmuseums und nicht zuletzt wegen der Originalität und Qualität seiner Werke für eine Ausstellung vorgeschlagen.

Experimente mit wissenschaftlichen Verfahren

Die fotografische Arbeit von Alexander Kadow, der beharrlich mit alten und neuen Verfahren der Bilderarbeitung experimentiert, sei singulär und poetisch, schwärmte Marie-Therese Huppertz. Kadow übertrage Prozesse aus natur- oder technikwissenschaftlichen Bereichen auf die Fotografie. Damit entstünden teils abstrakte und stets zeitlose Werke. „Die Aufnahmen faszinieren mich, weil sie über das rein wissenschaftlich Dokumentarische hinaus einen neuen künstlerischen Blick auf ein Naturphänomen werfen, welches für die Ostsee so prägend ist“, so Huppertz.

Zielgerichtet verfolgt Alexander Kadow seine künstlerische Entwicklung und die von Anbeginn auf dem Gebiet der Fotografie.

Lohnt immer einen Besuch: die Galerie im Kloster Ribnitz Quelle: Robert Niemeyer

Alexander Kadow wurde 1985 in Winsen an der Luhe geboren. Seit dem Abschluss als Fotograf 2010 am Lette-Verein Berlin, einem Träger von Berufsfachschulen, arbeitet Alexander Kadow als freischaffender Fotokünstler. Von 2017 bis 2019 absolvierte er die Meisterklasse an der Ostkreuzschule Berlin für Fotografie. Von 2019 bis 2021 folgte ein Master of Fine Arts der Hochschule für bildende Künste Hamburg.

Negativ wird Positiv

Alexander Kadows Arbeiten setzen sich mit den Grenzbereichen der Fotografie auseinander. Die fotografischen Kompositionen entstehen in Werkreihen und werden in jeweils eigens entworfenen, konzeptionell inspirierten Versuchsaufbauten erstellt.

Für die Ausstellung Baltic Amber wurden baltische Bernsteine auf lichtsensibles Fotopapier projiziert. In dem analogen physisch-chemischen Prozess findet eine Umkehrung der Farben statt, welche normalerweise das Negativ zum Positiv machen.

Bis zum Ende des Jahres ist die Ausstellung neben drei weiteren Kunstausstellungen in der Galerie im Kloster zu sehen. Geöffnet ist im Oktober noch dienstags bis samstags, ab November mittwochs bis samstags, jeweils von 11 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung.

Von OZ