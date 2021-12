Ribnitz-Damgarten

Schlimmer hätte der Start ins Weihnachtswochenende für Matthias Rode nicht sein können. Am 24. Dezember wurde der schwerbehinderte Mann in Ribnitz-Damgarten aus dem Zug geworfen. Der Grund: Er konnte seinen Corona-Status nicht nachweisen, hatte schlichtweg entsprechende Nachweise zu Hause vergessen.

Matthias Rode ist nahezu blind, wie er berichtet. Er habe auf einem Auge einen Sehrest, könne nur Umrisse wahrnehmen. Normalerweise sei er auf eine Begleitperson angewiesen. „Aber im Zug von A nach B fahren, geht auch schon noch allein“, betont der Rostocker, der in einer Reha-Klinik als Psychologe arbeitet.

Ausgesetzt in Ribnitz

Zum Heiligabend macht sich Matthias Rode auf den Weg zu seiner Familie in Stralsund. Kurz vor 11 Uhr steigt er in den Regionalexpress der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG), der ihn direkt in die Hansestadt bringen soll. Dort wird er von seiner Stieftochter Sally Raese, unter anderem Geschäftsführerin der Grünen Kreistagsfraktion im Landkreis Vorpommern-Rügen, gegen 12 Uhr erwartet.

Es soll anders kommen. Kurz vor Ribnitz-Damgarten möchte ein Zugbegleiter den Fahrschein von Matthias Rode sehen. Und seinen 3G-Nachweis. Erst zu diesem Zeitpunkt fällt ihm auf, dass er das nicht kann. „Ich war Ende vergangenen Jahres mit dem Corona-Virus infiziert. Inzwischen bin ich zweimal geimpft“, erzählt er. Einfach glauben, tut ihm das der Zugbegleiter – Rode hält ihn für einen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes – nicht. Auch als Matthias Rode ihm seinen Schwerbehindertenausweis zeigt, lässt sich der Mann nicht erweichen. „Er war sehr unfreundlich. Ein vernünftiges Gespräch war nicht möglich“, erzählt Rode im Nachhinein. Er muss in Ribnitz-Damgarten, an der Haltestelle „West“, den Zug verlassen.

Sally Raese: „Hier fehlte es an Augenmaß!“

Zum Glück kennt sich Rode in Ribnitz zumindest ein wenig aus, wie er erzählt. Er fragt sich zum Corona-Testzentrum in der Langen Straße durch. Schließlich kann er mit einem negativen Testergebnis um 13.22 Uhr seine Reise fortsetzen und kommt zwei Stunden später als geplant in Stralsund an. „Die Zeit hätte ich gern anders genutzt“, sagt er. Er sei sehr verärgert gewesen. „Zumal es mit etwas gutem Willen vermeidbar gewesen wäre“, sagt er.

Auch seine Stieftochter Sally Raese ist erbost, beschwert sich bei der ODEG. „Man hätte mit meiner Mutter telefonieren können. Sie hätte die Impfung bestätigen können. Hier fehlte es einfach an Augenmaß!“, meint sie. Tatsächlich aber sei das Personal angehalten, sich die erforderlichen Nachweise vorzeigen zu lassen und entsprechend zu handeln, wenn diese nicht vorhanden sind – sprich: den Fahrgast an der nächsten Haltestelle zu bitten, den Zug zu verlassen, teilt ein Pressesprecher der ODEG auf Nachfrage zu dem Vorfall mit.

ODEG-Pressesprecher: eine prekäre Situation

„Bei dem Zugbegleiter handelte es sich nicht um einen Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes, sondern um einen eigenen Mitarbeiter“, stellt dieser zunächst klar. Er habe mit dem betreffenden Mitarbeiter gesprochen und sich den Vorfall schildern lassen. „Es ist richtig, der Mann wurde des Zuges verwiesen. Ich verstehe die Aufregung. Aber es war eine prekäre Situation. Und es gibt nun mal eine behördliche Anordnung, nach der wir verpflichtet sind, das Vorhandensein eines 3G-Nachweises zu kontrollieren und bei Verstößen entsprechend zu handeln“, betont er noch einmal. Entsprechend seien auch die ODEG-Servicekräfte belehrt worden.

Die Unannehmlichkeiten für Matthias Rode bedauere er. „Es sind blöde Zeiten – für uns alle – auch für unsere Servicemitarbeiter, die nicht selten auch angefeindet werden. In diesem speziellen Fall hat man zumindest darauf geachtet, dass man den Fahrgast an einem Ort aus dem Zug bittet, in dem es ein Testzentrum gibt“, sagt der ODEG-Pressesprecher. Dass Matthias Rode im Normalfall auf eine Begleitperson angewiesen ist, sei für den Mitarbeiter des Bahnunternehmens beim Blick auf den Behindertenausweis nicht ersichtlich gewesen. „Vielleicht hätte er da etwas genauer drauf schauen müssen“, gesteht der Pressesprecher ein.

Verstöße gegen 3G-Regel im Zug verschwindend gering

Dennoch bleibe er dabei: Grundsätzlich habe der Servicemitarbeiter korrekt gehandelt. „Sollten Kontrollen durch die Bundespolizei erfolgen und dabei ein Verstoß unsererseits festgestellt werden, werden wir zur Verantwortung gezogen“, gibt er zu bedenken. Generell sei die Zahl der Fahrgäste, die keinen 3G-Nachweis erbringen können, verschwindend gering.

Das hätten auch kürzlich durchgeführte Schwerpunktkontrollen im gesamten Fahrbahnnetz gezeigt. „Bei 3000 kontrollierten Fahrgästen mussten nicht mehr als 15 Leute des Zuges verwiesen werden“, informiert der Pressesprecher über das Ergebnis.

Von Anja Krüger