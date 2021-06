Ribnitz-Damgarten

Mit dem Start der Sommerferien soll auch die Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Das teilte Betriebsleiter Clifford Fordinal jetzt mit. Ein Schritt in Richtung Normalität. Dennoch muss der Betrieb weiterhin unter Einschränkungen organisiert werden. Diese haben einerseits mit den aktuell gültigen Corona-Regeln für Spaßbäder zu tun. Andererseits hat die Bodden-Therme auch mit den Folgen des monatelangen Corona-Lockdowns zu kämpfen.

14 Mitarbeiter verloren

Seit Anfang November blieb das Hallenbad in Ribnitz geschlossen. Das führte wie in vielen anderen vom Lockdown getroffenen Branchen dazu, dass zahlreiche Mitarbeiter den Betrieb verließen. „Wir haben 14 Mitarbeiter verloren“, sagt Clifford Fordinal. Eigentlich wird mit 40 Mitarbeitern ein Zweischichtsystem abgesichert. Aufgrund der enormen Fluktuation kann mit dem Restart nur eine Schicht gewährleistet werden.

Acht Aushilfskräfte und sechs Festangestellte hätten sich laut Fordinal neue Stellen gesucht. Eine Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit. „Das ist schon eine Hausnummer“, so der Betriebsleiter, der seit dieser Woche nun Vorstellungsgespräche führt. „Ich muss um jeden Mitarbeiter kämpfen, der hier arbeiten will. Aber ich bin zuversichtlich.“

Das Fehlen von Mitarbeitern ist auch der Grund, warum die Bodden-Therme erst mit dem Start der Sommerferien für die breite Masse öffnet. Derzeit findet in dem Hallenbad noch Schulschwimmen statt. „Schulschwimmen und allgemeine Öffnung könnten wir nicht wuppen“, sagt Clifford Fordinal. Mit den Ferien entfällt das Schulschwimmen, womit Kapazitäten für eine allgemeine Öffnung frei werden.

Da jedoch nur personelle Kapazitäten für eine Schicht vorhanden sind, bleiben die Öffnungszeiten eingeschränkt. Am 19. Juni geht es los. Dienstag bis Sonntag ist das Bad dann von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags bleibt die Bodden-Therme geschlossen. Verkauft werden außerdem nur Drei-Stunden-Tickets, keine Tageskarten. Der Grund: Es soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, das Spaßbad zu nutzen.

Maximal 150 Besucher gleichzeitig

Denn trotz Lockerungen nach dem Lockdown ist die Besucherzahl begrenzt. 150 Menschen dürfen sich zeitgleich in der Halle aufhalten, davon 90 in der Schwimmhalle und 60 im Saunabereich. „Wenn alle kommen, dann kommen wir damit klar“, sagt Clifford Fordinal mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit verringerter Besucherzahlen.

Vor der Corona-Pandemie hielten sich an guten Tagen dreimal so viele Menschen in der Bodden-Therme auf. Allerdings dürfen dieses Mal auch 50 Menschen mehr hinein als bei der letzten Wiedereröffnung im September vergangenen Jahres, als nur 100 Menschen erlaubt waren.

Clifford Fordinal ist seit Januar 2019 Betriebsleiter der Bodden-Therme. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Pause habe die Bodden-Therme finanziell gut überstanden. Dank der Zuschüsse der Stadt, der Corona-Hilfen sowie des Kurzarbeitergeldes konnten die Betriebskosten bezahlt werden. Selbst die laufenden Kredite wurden laut Clifford Fordinal bedient. Die Pause wurde zudem genutzt, um Reparaturen und Renovierungen zu erledigen. „Das hätten wir ohne die Corona-Pause nicht geschafft“, sagt der Betriebsleiter. Bis zur Öffnung am 19. Juni werden nun die letzten kleineren Arbeiten erledigt. So muss beispielsweise Ware für den Gastronomiebereich geordert werden.

Fordinal hofft, dass nach dem 31. August – so lange gelten die Öffnungszeiten nach dem Lockdown – noch ein Stück mehr Normalität möglich ist, also weitere Lockerungen erlaubt werden. Ab 1. September, so der Plan, soll auch wieder das Schul- und Vereinsschwimmen beginnen.

Geimpfte, Genesene und Getestete

Bis dahin gelten wichtige Regeln für den Besuch der Bodden-Therme. Maskenpflicht und Abstandsgebot sind einzuhalten. Per Luca-App können die Kontakte erfasst werden. In der Sauna sind drei finnische Saunen geöffnet mit Temperaturen von 95, 90 und 85 Grad Celsius. Das Dampfbad ist geschlossen. Aufgüsse sind untersagt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eintritt ist für Genesene und Geimpfte mit entsprechendem Nachweis gestattet, also mit einem coronapositiven PCR-Testergebnis oder dem Eintrag in den Impfpass. Ungeimpfte Menschen und nicht an Corona erkrankte Menschen müssen einen negativen Test vorlegen, entweder „auf Vertrauensbasis“ nach einem Schnelltest zu Hause oder einem Antigen-Schnelltest oder PCR-Test unter Aufsicht einer fachkundigen Person. Getestet werden muss jeder ab sechs Jahren. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Die Regeln seien für das Team der Bodden-Therme sehr gut umsetzbar. Ob die Testpflicht Besucher – ähnlich wie im Einzelhandel – abschreckt, sei schwer zu beurteilen und lasse sich auch nicht ändern. „Wir sind froh, dass wir wieder öffnen können. Wir müssen ja wieder irgendwie präsent sein“, so Clifford Fordinal.

Von Robert Niemeyer