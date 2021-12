Ribnitz: Brunnen mit Hakenkreuz beschmiert

Ribnitz-Damgarten

Eine Gruppe von neun Personen hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag am Bernsteinfischerbrunnen in Ribnitz-Damgarten zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Sonntagnachmittag mehrere Graffitis festgestellt – darunter auch ein Hakenkreuz.

Hakenkreuz und Zweifingerbart

Ein 20-Jähriger soll die Figuren des Brunnens mit schwarzer Farbe besprüht haben. Unter anderem wurde eine Figur mit einem Hakenkreuz und im Gesicht mit einem Zweifingerbart besprüht. An einer weiteren Figur wurde eine Art Augenbinde angebracht. Auch weitere Figuren wurden besprüht.

Die Polizei konnte die Personengruppe sowie den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen. Der Gesamtschaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821 8750, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von Robert Niemeyer