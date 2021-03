Ribnitz-Damgarten

„Wir gehören hierher und hier wollen wir auch geimpft werden.“ Klare Ansage von Ilse Kannenberg am Donnerstagmorgen. Die Rentnerin hatte gerade den lebensrettenden Piks hinter sich gebracht und auf einem Stuhl im Ribnitzer Begegnungszentrum Platz genommen. Ein wenig Ruhe noch nach der Corona-Impfung, dann ging es für die Ribnitz-Damgartenerin nach Hause. Kannenberg war eine der ersten von mehr als 75 Personen, die im am Donnerstag eröffneten Impfzentrum in Ribnitz ihre Corona-Impfung erhielten.

Ein guter Einfall

So deutlich ihre Worte, so dankbar dürfte die Botschaft dahinter sein. Nach der Eröffnung des Impfzentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen wurden Forderungen laut, Impfungen auch in der Fläche möglich zu machen, um den älteren Impfpatienten weite, zum Teil beschwerliche Wege in die Hanse- und Kreisstadt zu ersparen.

Deshalb waren in dieser Woche in Bergen, Grimmen, Bad Sülze und nun zuletzt in Ribnitz Außenstellen des Stralsunder Impfzentrums eingerichtet worden. „Die wollten mich erst nach Stralsund schicken“, erinnert sich Ilse Kannenberg an die Terminvergabe für ihre Impfung. Dass diese nun in ihrer Heimatstadt möglich ist, sei „ein guter Einfall“.

Im Begegnungszentrum in der Demmlerstraße in Ribnitz wurde das Impfzentrum eingerichtet. Quelle: Robert Niemeyer

78 Terminbuchungen hatte es für das Ribnitzer Impfzentrum im Vorfeld gegeben. Einige Rentner waren bereits eine halbe Stunde vor Impfbeginn gekommen und hatten im Wartebereich Platz genommen. Betreut werden die Patienten von Mitarbeitern und Mitgliedern des Arbeiter Samariter-Bundes, Regionalverband Nordost, des Technischen Hilfswerks und der Bundeswehr.

Von der Anmeldung bis zur medizinischen Nachsorge kümmern sich die Helfer um die Impfpatienten. „Das ist unser Beitrag, die Pandemie zu besiegen“, sagt Oliver Lutz, Geschäftsführer des ASB-Regionalverbandes. Der ASB war zuvor auch in Sachen Corona-Tests aktiv, unter anderem als mobiles Testteam.

100 Impfungen pro Tag

Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Impfaußenstellen nun einige Monate geöffnet werden können. An allen Standorten sind mehrere Impfstrecken aufgebaut worden, im Ribnitzer Begegnungszentrum zunächst zwei. Wie in den anderen Außenstellen auch ist mangels Impfstoff auch in Ribnitz lediglich eine mit einem Arzt der Boddenkliniken besetzt. So können pro Tag vorerst 100 Impfungen im Begegnungszentrum vorgenommen werden. „Wir hoffen, dass sich die Impfstofflieferungen erhöhen“, sagt Dörte Lange, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Der Wartebereich des Impfzentrums im Ribnitzer Begegnungszentrum Quelle: Robert Niemeyer

Die vier Außenstellen sollten ursprünglich bereits Mitte Februar öffnen. Weil nicht genug Impfstoff vorhanden war, wurde die Eröffnung verschoben. Die vier Außenstellen wurden zudem versetzt eröffnet, um einen ordentlichen Start zu gewährleisten und Impfpannen zu verhindern. Außerdem sei laut Dörte Lange für jedes Impfzentrum eine eigene Prioritätenliste erstellt worden, die täglich aktualisiert wurde. Über diese Liste werden zum Feierabend übrig gebliebene Impfdosen verteilt. Der Koffer mit dem Impfstoff wird übrigens jeden Morgen geliefert und abends wieder abgeholt.

Von Robert Niemeyer