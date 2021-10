Ribnitz-Damgarten

Er steht im Schatten der Ribnitzer Marienkirche. Seit nunmehr 30 Jahren. Der Findling, der die Erinnerung an die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wachhalten möchte. Die Menschen eilen an ihm vorbei, oft in der Hektik des Alltags gefangen. Die Mehrzahl passiert ihn achtlos. Einige, meist Urlauber, halten kurz inne.

So ruhig wie der Stein heute die Zeiten an sich vorüberziehen lässt, so hitzig und emotional wird die öffentliche Diskussion vor seinem Aufstellen geführt.

Als die OSTSEEZEITUNG Meinungen ihrer Leser über den Gedenkstein sammelt, ist die demokratische Entscheidung für ihn schon gefallen. Dennoch oder gerade deshalb erregen sich die Gemüter. Das Für und Wider und das Überhaupt werden diskutiert. Hierbei steht der Findling in der öffentlichen Wahrnehmung stellvertretend für die individuellen Schicksale der letzten anderthalb Jahre, für Dankbarkeit, Aufbruch und Zuversicht, aber auch für Zweifel, Unsicherheiten und enttäuschte Hoffnungen. Mancher Wortlaut mag an ihm abprallen, andere ihm schlicht nicht gerecht werden.

Zweifel, ob Zeit für das Aufstellen eines Gedenksteins reif ist

In der CDU-Fraktionssitzung vom 3. September 1991 wird über die Inschrift des Gedenksteins beraten. Zwei Wochen später erarbeitet die Fraktion einen entsprechenden Antrag, der auf der kommenden Stadtverordnetenversammlung diskutiert und beschlossen werden soll.

So kommt es auf der 20. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18. September 1991 zur Abstimmung über den Findling. Von 29 Stadtvertretern sind an diesem Tag 20 anwesend. Der Entscheidung geht eine zu erwartende „rege Diskussion“ voraus, die die recht „unterschiedlichen Auffassungen“ widerspiegelt. CDU-Fraktionsvorsitzender Holger Schmidt begründet den Antrag seiner Partei. Mithilfe des Steins solle „der Wende-Ereignisse in der Stadt gedacht werden“. Ein Standort im Umfeld der Stadtkirche sei besonders geeignet, weil dort „damals die Friedensgebete stattfanden, von (ihr) die Demonstrationen ausgingen“.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Argumentation hinsichtlich der Standortwahl kann sich auch Martin Eick von der PDS anschließen. Die Geister scheiden sich vielmehr an der grundsätzlichen Frage, ob es überhaupt schon der richtige Zeitpunkt für einen derartigen Stein sei. Dies bezweifeln die Mitglieder des Neuen Forum Marika Oheim und Edith Roettig. Auch Stadtpräsident Walter Müller (SPD) und Joachim Knuth (Landesverband Vorpommern, LVP) halten den Zeitpunkt für „verfrüht“. Für Knuth seien derartige Gedenksteine ohnehin ein überholtes Relikt aus „DDR-Zeiten“. Es folgt die erste Abstimmung. 15 Stadtvertreter sprechen sich dafür aus, dass „südlich der Kirche auf dem Rasen zur Langen Straße ein Gedenkstein errichtet (wird)“. Fünf Stadtvertreter stimmen dagegen.

Inschrift kombiniert beide Nationalhymnen

In einem zweiten Beschluss soll über den Wortlaut der Inschrift entschieden werden. Im Antrag wird zunächst die erste Zeile der gesamtdeutschen Nationalhymne präferiert, ergänzt um das Datum der Wiedervereinigung. Dagegen regt sich Widerstand. Die Meinungen gehen weit auseinander. Zahlreiche Stadtvertreter wünschen sich, dass die Inschrift den Gedanken der Wiedervereinigung widerspiegelt. Dr. Prätorius (CDU) unterbreitet daraufhin den Vorschlag einer Kombination beider deutscher Nationalhymnen. Ein Kompromiss, mit dem sich eine Mehrheit anfreunden kann. So befürworten letztlich elf Stadtvertreter die Worte: „Einigkeit und Recht und Freiheit – Deutschland einig Vaterland 3. Oktober 1990“. Drei Abgeordnete stimmen dagegen, sechs enthalten sich der Stimme. Damit ist eine demokratische Entscheidung gefallen. Die Inschrift kann bei Steinmetz Axel Waack in Auftrag gegeben und der Findling aufgestellt werden.

Der Umgang der Einwohner mit dem Gedenkstein ist kein leichter, teils sehr emotionalisiert. Dem ordnet sich auch die feierliche Enthüllung des Steins am 3. Oktober 1991 unter. Eine kurze Ansprache des Bürgermeisters vor einer überschaubaren Anzahl Bürger. Keine Musik. Kein Pomp.

Der Ribnitzer Findling ist mit jenem in Schwaan der erste, der in Mecklenburg anlässlich der Wiedervereinigung errichtet wird. Doch sie sollen nicht die Einzigen bleiben. Zu diesem frühen Zeitpunkt sollten die Gedenksteine „die Freude über das Ende der Teilung fest(halten)“. Erst seit den späten 1990er-Jahren setzt eine „Denkmalwelle“ ein. Heute erinnern zehn Gedenksteine, davon acht Findlinge im mecklenburgischen Landesteil an dieses prägende historische Ereignis. Dass der Vereinigungsprozess angesichts so unterschiedlicher Lebensläufe, Erwartungen und Erfahrungen immer noch andauert, mögen auch Jene, die den damaligen Zeitpunkt als verfrüht erachteten, nicht geahnt haben.

Von Jan Berg