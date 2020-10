Ribnitz-Damgarten: 36-Jähriger findet Granate im Wald

Ribnitz-Damgarten

In einem Waldstück in der Nähe des Ribnitz-Damgartener Ortsteils Wilmshagen hat am Mittwoch ein Mann eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Gegen Mittag entdeckte der 36-Jährige den Blindgänger.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um eine Mörsergranate russischer Herkunft. Die Wurfgranate war etwa 30 Zentimeter lang und 8,2 Zentimeter breit. Der Finder informierte die Polizei. Beamte des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers sperrten den Fundort ab. Dieser befand sich unweit einer Straße.

Diese Mörsergranate entdeckte ein Mann in der Nähe von Ribnitz-Damgarten. Quelle: Polizei

Spezialkräfte des Munitionsbergungsdienstes transportierten die Granate ab, um sie später sicher zu vernichten.

Magnetangler fischte Granate aus Hafen

Immer wieder wird in der Region Ribnitz-Damgarten Munition gefunden. So hatte vor einigen Wochen beispielsweise ein Magnetangler eine sogenannte PG-2, eine Hohlladungsgranate für die sowjetische Panzerabwehrwaffe RPG-2, aus dem Damgartener Hafenbecken gefischt.

Von Robert Niemeyer