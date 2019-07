Ribnitz-Damgarten

Während Schüler und Lehrer die Sommerferien genießen, nutzt die Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung die schulfreie Zeit, um notwendige Instandhaltungsmaßnahmen in den Schulgebäuden der Stadt durchzuführen. Dabei investiert die Stadt in diesem Jahr weniger als in den vergangenen Jahren. Knapp 150000 Euro werden in den Ferien in die Schulen gesteckt. Vergangenes Jahr waren es noch mehr als 200000 Euro. „Wir fahren auf Sicht wegen des großen Projektes“, sagt Heiko Körner, Leiter des Bauamtes. Vor allem an der Bernsteinschule wird mit angezogener Handbremse renoviert, weil der neue Bildungscampus in Planung ist.

E-Anlage in der Harbig-Schule modernisiert

Das größte Projekt ist die Erneuerung der Elektro-Anlage in der Rudolf-Harbig-Regionalschule in Damgarten. Der dritte von vier Bauabschnitten wird in diesem Jahr umgesetzt. Im Obergeschoss werden neue Leitungen gelegt. Außerdem werden das Sekretariat, das Lehrerzimmer, das Direktoren-Zimmer sowie ein Klassenraum neu gestrichen. Im Erdgeschoss soll zudem der Eingangsbereich durch ein neues Fenster aufgewertet werden. Insgesamt werden in die Harbig-Schule in den Sommerferien 120000 Euro investiert.

In den ersten Bauabschnitten wurden in den vergangenen Jahren die Alarmanlage und die Datenleitungen erneuert. Im kommenden Jahr werden die Elektroleitungen im Erd- und Kellergeschoss erneuert. „Dann ist das Thema abgeschlossen“, so Heiko Körner.

In der Schule am Mühlenberg werden Klassenräume neu gestrichen und Fenster repariert. Quelle: Robert Niemeyer

In der Schule am Mühlenberg, Standort der Bernsteinschule, werden zehn Klassenräume gemalert. Zudem wurden einige Fenster gereinigt und neu eingestellt, da diese nicht mehr richtig schlossen. Jeweils ein Klassenraum wird in der Schule in der Demmlerstraße und in der Bauermeister-Grundschule neu gestrichen. Für Malerarbeiten in allen Schulgebäuden hat die Stadt etwa 14500 Euro eingeplant.

Für alle städtischen Schulen ist zudem eine neue Reinigungsfirma beauftragt worden. Der Vertrag war neu ausgeschrieben worden. „Die Altverträge entsprachen nicht mehr den Standards“, so Heiko Körner. 80000 Euro sind jährlich für die Unterhaltsreinigung der Schulen im Haushalt eingeplant. Mit dem neuen, fünf Jahre laufenden Vertrag werde die Qualität der Reinigung erhöht, ohne dass die Kosten dafür steigen.

Wöchentliche Planungsrunde zum Bildungscampus

Die wichtigste Arbeit in Sachen Schulen läuft derzeit jedoch außerhalb der Schulgebäude ab. Für rund 500000 Euro wird derzeit die detaillierte Planung des Bildungs-Campus in Ribnitz erarbeitet. Das Planungsbüro Inros Lackner, das bereits das erste Konzept für die neue Bernsteinschule erstellt hatte, hat diese Aufgabe übernommen. Am 19. Juni fiel der Startschuss. Seitdem treffen sich Planer, Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter der Lehrerschaft wöchentlich, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Wichtig ist, die Expertise der Pädagogen mit einzubeziehen“, sagt Heiko Körner.

Die Planungen für den Bildungscampus in Ribnitz laufen auf Hochtouren. Die Demmler-Schule (links) soll grundsaniert werden. Direkt daneben soll ein Neubau entstehen. Quelle: Ernst Fischer

„Die Planung ist sehr vernetzt. Wir müssen vieles gleichzeitig planen“, sagt Uwe Rahden. Der Bauingenieur betreut für die Verwaltung das Bildungs-Campus-Projekt. Im ersten Schritt wurde der Ist-Zustand der Grundschule in der Demmler-Straße analysiert. Dazu gehörten unter anderem eine Baugrund- und Schadstoffuntersuchung. Zudem wurden Pläne des Gebäudes sowie die Lage der Versorgungsleitungen abgefragt. Die Demmler-Schule wird im Zuge des Campus-Projektes grundsaniert. Hier soll die Orientierungsstufe, die derzeit am Standort Mühlenberg unterrichtet wird, einziehen.

Gleichzeitig arbeiten die Planer an dem Neubau für die Grundschule. Aktuell werden das statische Konzept und der Verlauf der Versorgungsleitungen erarbeitet. „Die Planungen werden von Woche zu Woche komplexer“, sagt Rahden. Gleiches gilt für die neue Ein-Feld-Turnhalle, die auf dem Gelände an der Demmler-Straße gebaut werden soll. „Die Zusammenarbeit aller Beteiligten gestaltet sich sehr positiv. Alles ist im Fluss. Das stimmt zuversichtlich“, so Rahden weiter.

Abschluss Ende 2022

Denn die Zeit drängt. Schnellstmöglich sollen die Ausschüsse der Stadtvertretung beteiligt werden. Im September, spätestens im Oktober sollen die Pläne erstmals dem Land vorgelegt werden. Das Land fördert den Bildungs-Campus.

Die ersten Unterlagen für den Bauantrag sollen Ende des Jahres eingereicht werden. Die ungenutzte Halle neben der Demmler-Schule (ehemaliges Sportstudio) soll im Winter abgerissen werden. „Unser Anspruch ist es, bis Ende 2022 fertig zu sein“, sagt Heiko Körner.

Rund 23,6 Millionen Euro wird der neue Bildungscampus voraussichtlich kosten. Die Verwaltung rechnet mit Fördermitteln aus verschiedenen Fördertöpfen in Höhe von rund 17 Millionen Euro. Der Eigenanteil in Höhe von fast 6,6 Millionen Euro wird zum einen aus den liquiden Mitteln bezahlt. Geplant ist außerdem eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von vier Millionen Euro.

Schulkonzept Damgarten : Auftakt am 20. August

Auch für den Bildungsstandort Damgarten soll ein neues Konzept erstellt werden. Am 20. August findet dafür die Auftaktveranstaltung statt. Dann werden Vertreter der Stadt als Schulträger der Harbig-Schule und Vertreter der evangelischen Schulstiftung, die die freie evangelische Grundschule betreibt, erstmals ihre Ideen und Vorstellungen zusammentragen, die den Planern als Grundlage für die Erstellung des Konzepts dienen sollen. 80000 Euro sind im Haushalt der Stadt für die Erarbeitung des Konzeptes eingeplant.

Ein Problem ist vorerst gelöst. Der Mietvertrag für fünf Klassenräume im Damgartener Gymnasium ist erneuert worden. Die Kündigungsfrist beträgt nun zwei Jahre. „Damit haben wir ausreichend Vorlaufzeit, falls das Gymnasium die Räume irgendwann möglicherweise selbst benötigt“, so Heiko Körner.

In welche Richtung sich das Konzept entwickelt, sei offen. „Es gibt keine Denkverbote“, so Körner. Klar ist, dass einige Probleme gelöst werden müssen. Dazu gehört der Raumbedarf in der Harbig-Schule. Dabei geht es weniger um weitere Klassenräume, sondern vor allem um Funktionsräume, die dem modernen Bedarf einer Schule entsprechen, wie beispielsweise Vorbereitungs- oder Pausenräume. Auch das Grundschulgebäude, das der Stadt gehört, ist sanierungsbedürftig. Außerdem befinden sich die Toiletten außerhalb des Gebäudes auf dem Schulhof.

Bis in Damgarten gebaut wird, dürfte es noch etwas dauern. In der aktuellen Förderperiode des Landes werde es laut Heiko Körner keine weiteren Fördermittel für ein Schulprojekt in Ribnitz-Damgarten mehr geben. Ab 2021 werde man sich um Fördermittel in der Förderperiode 2023 bis 2028 bemühen. Ende des kommenden Jahres soll das dafür benötigte Konzept fertiggestellt sein.

Robert Niemeyer