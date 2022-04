Ribnitz-Damgarten: Architekturbüro stellt auf Vier-Tage-Woche um

Ribnitz-Damgarten

Wochenende ab Donnerstagabend: Wovon viele Menschen träumen, soll für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PI Architekten GmbH in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) schon bald Wirklichkeit werden. Ab Mai wird die Arbeitszeit bei gleichem Lohn von fünf auf vier Tage reduziert. Darauf haben sich Geschäftsführer Gunnar Stendel und sein zehnköpfiges Team geeinigt.

Work-Life-Balance verbessern

Zu diesem Schritt habe man sich nicht etwa entschieden, weil es zu wenig Arbeit gebe, erzählt der 47-Jährige. Das Gegenteil sei der Fall, die Auftragsbücher seien sehr gut gefüllt. Vielmehr soll auf die Vier-Tage-Woche umgestellt werden, um die Work-Life-Balance zu verbessern, so der Geschäftsführer. Das sei gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst, aber auch für deren Familien.

Stendel sieht im Aufbrechen alter Arbeitszeitregelungen aber noch einen weiteren wichtigen Vorteil: Bei wem das Verhältnis von Arbeit und Freizeit gut ausbalanciert ist, der sei auch produktiver und damit in der Lage, in vier Tagen das Gleiche wie in fünf zu schaffen, ist er überzeugt. Natürlich müsse die Arbeit klug organisiert werden. Und nicht zu vergessen: Eine Verkürzung der Arbeitszeit sei auch ein guter Gesundheitsschutz, denn so würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser vor überbordendem Stress geschützt. Und wer nur vier statt fünf Tage zu arbeiten hat, der komme auch ausgeruhter und besser gelaunt zur Arbeit, so Stendel. Gut fürs Betriebsklima.

Alleiniger Geschäftsführer seit 1. Januar 2021

Dieses Arbeitszeitmodell einzuführen sei eine tolle Idee, findet Dr. Bernd Neubüser. Das kommt nun auch seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute. Der 67-Jährige war über viele Jahre Geschäftsführer des Planungsbüros INVO Bauplanung GmbH Ribnitz-Damgarten. Diese hatte sich mit dem Architekturbüro Stendel zusammengeschlossen, eben zur PI Architekten GmbH. Deren alleiniger Geschäftsführer ist seit 1. Januar 2021 Gunnar Stendel. Beide Ribnitzer Büros, zwischen denen vor der Fusion nur ein paar Hundert Meter lagen, waren im Hochbaubereich tätig und begleiteten sowohl private als auch öffentliche Bauherren.

Obwohl man die gleichen Aufgaben hatte, habe man nie miteinander zu tun gehabt, blickt Neubüser zurück. Während das Büro von Gunnar Stendel vor allem Aufträge südlich der B 105 und Stralsund erledigte, waren Bernd Neubüser und sein Team nördlich der B 105 und in Rostock tätig. Je näher für Bernd Neubüser der Ruhestand rückte, desto mehr beschäftigte ihn die Frage, was aus seinem Planungsbüro werden soll. Da kam die Idee mit der Fusion.

„Die grundsätzliche Entscheidung, beide Büros zusammenzuschließen, fiel bereits 2017“, erzählt Neubüser. „Nach drei Gesprächsrunden waren wir uns einig und hatten unsere Vorstellungen auf ein DIN-A4-Blatt gebracht.“ Bis allerdings alle rechtlichen und sonstigen Formalitäten erledigt waren, vergingen mehrere Jahre. Die hatte man genutzt, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter anderem über die Namensgebung, Digitalstruktur und andere Fragen zu diskutieren. „Mittlerweile arbeiten alle sehr gut miteinander zusammen“, schätzt Stendel ein.

Stabile Stammbelegschaft

Durch die Fusion zur PI Architekten GmbH entstand das größte Architekturbüro zwischen Rostock und Stralsund. Der Sitz befindet sich in den ehemaligen Räumen der INVO Bauplanung GmbH in der Rostocker Straße 5. Im zehnköpfigen Team arbeiten unter anderem vier Architekten und drei Bauingenieure. Von großem Vorteil sei es, dass es keine Fluktuation gebe und er deshalb mit einer stabilen Stammbelegschaft arbeiten könne, erläutert Gunnar Stendel.

Unterwegs sei man in einem Umkreis von 40 bis 50 Kilometer rund um Ribnitz-Damgarten. Dazu kommen noch Rostock und Stralsund. Das Verhältnis von öffentlichen Auftraggebern und privaten Bauherren sei fifty-fifty, erläutert Gunar Stendel. Derzeit betreue man mehr Bestandsgebäude als Neubauten. „Aber egal ob Alt- oder Neubau, wir begleiten die Bauherrinnen und Bauherren von der ersten Idee bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Sektkorken knallen“, bringt es der 47-Jährige auf den Punkt.

Von Edwin Sternkiker