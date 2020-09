Ribnitz-Damgarten

Die Kommunalpolitiker in der Region Ribnitz-Damgarten haben jede Menge zu besprechen. Wir geben Ihnen einen Überblick, wo welche Themen behandelt werden sollen. Bitte beachten: Nach wie vor sind für derlei Zusammenkünfte die geltenden Corona-Vorschriften einzuhalten.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 22. September, tagt ab 17.30 Uhr der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Dazu wird in die Bernstein-Schule (Modulschule) eingeladen. Im öffentlichen Teil der Sitzung wird die neu errichtete Modulschule vorgestellt. Ein weiterer Tagesordnungspunkt befasst sich mit der Essenversorgung.

Die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten kommen am Donnerstag, 24. September, um 17.30 Uhr im Begegnungszentrum zur Beratung zusammen. Auf der Tagesordnung steht zunächst die Auswertung der Führung auf dem Gut Klockenhagen. Weiterhin wird die Stadtverwaltung über den Stand der Vorbereitung der Pachtverträge 2021 informieren. In einem weiteren Tagesordnungspunkt soll es Informationen der Verwaltung über die Erstellung eines Baumkatasters für das Stadtgebiet geben. Außerdem geht es um einen Antrag über das Verbot von Schottergärten für neue Baugrundstücke und die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in neue Bebauungspläne.

Um das Thema Internetauftritt der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow geht es in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Soziales, Kultur und Tourismus. Sie findet am Donnerstag, 24. September, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Für Bürgerinnen und Bürger besteht in der Einwohnerfragestunde die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Stadt und Amt Barth

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Pruchten versammeln sich am Montag, 21. September, um 19 Uhr im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr zur Beratung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Thema Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem liegt ein Beschluss zur Beantragung eines Haltepunktes der zukünftigen Darß-Bahn im Bereich des Ortsteiles Bresewitz vor. Weitere Tagesordnungspunkte: Beschluss über die Aufstellung einer Wohnraumerhaltungssatzung für die Gemeinde Pruchten, Berichte zum „Haushaltsvollzug“ 2020 und Einwohnerfragestunde.

Am Donnerstag, 24. September, findet um 18.30 Uhr die Sitzung der Stadtvertretung in Barth statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters über die Beschlüsse des Hauptausschusses und über wichtige Angelegenheiten der Stadt sowie eine Einwohnerfragestunde.

Fischland-Darß-Zingst

Über Ergebnisse bei der Schutzzielbestimmung im Zusammenhang mit dem Brandschutzbedarfsplan stimmen die Gemeindevertreter von Wieck am Dienstag, 22. September, ab. Demnach werden die vorgegebenen Ziele erreicht. Die Sitzung findet in der Darßer Arche statt und beginnt um 18 Uhr.

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Dierhagen beraten am Mittwoch, 23. September, im Haus des Gastes. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr. Die Kommunalpolitikern wollen unter anderem einen Grundsatzbeschluss zur Unterstützung der Bewerbung als Modellregion Fischland-Darß-Zingst und Küstenvorland im Rahmen des Projektwettbewerbs Modellregionen 2020/21 diskutieren und beschließen. Die Tagesordnung sieht weiterhin eine Einwohnerfragestunde vor.

In Wustrow beraten die Gemeindevertreter am Donnerstag, 24. September, ab 18 Uhr in der Fischlandhalle. Der Bürgermeister wird seinen Bericht geben, vorgesehen ist auch eine Einwohnerfragestunde. Weiterhin befassen sich die Kommunalpolitiker unter anderem auch mit dem Thema Zweitwohnsitzsteuer.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Die Gemeindevertreter von Eixen befassen sich am Donnerstag, 24. September, unter anderem mit einer Änderung der Entgeltordnung über die Erhebung von Gebühren für die Schulungsräume der Freiwilligen Feuerwehren Eixen und Spiekersdorf und der Begegnungsstätte Kavelsdorf sowie des Natur-, Freizeit- und Badeareals Eixener See. Weiterhin soll der Wirtschaftsplan 2021 der Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg mbH beraten und beschlossen werden. Es wird auch eine Einwohnerfragestunde geben. Die Sitzung findet im Gemeindezentrum Eixen statt und beginnt um 18 Uhr.

