Am Donnerstag kollidierte in der Nähe von Gresenhorst bei Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Auto mit einer Baumwurzel.

2000 Euro Schaden am Auto

Gegen 9.25 befuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem Mercedes-Benz die Ortschaft Dänschenburg auf der Landesstraße 191, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund am Freitag berichtete. Am Ortsausgang sei ihr ein roter Lkw mit polnischem Kennzeichen entgegengekommen. Der Lkw sei auf die Fahrbahn der 33-Jährigen geraten. Beim Versuch des Ausweichens sei die Frau mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei das Fahrzeug gegen die Wurzel eines Baumes geprallt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein polizeilich geschätzter Schaden von rund 2000 Euro.

Wie die Polizei weiter mitteilte, habe sich der Lkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 / 8750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mit Wildschweinen kollidiert – Fahrerin verletzt

Ebenfalls am Donnerstag kollidierte ein BMW auf der Landesstraße 191 bei Gresenhorst mit zwei Wildschweinen. Die 34-jährige Fahrerin erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte in eine Rostocker Klinik gebracht. Die beiden Tiere verendeten an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

