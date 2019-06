Ribnitz-Damgarten

Zwei Autofahrer, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol gefahren sind, hat die Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen.

Am Klüßenberg in Ribnitz-Damgarten stoppten die Beamten gegen 13.10 Uhr einen 35-jährigen Ribnitz-Damgartener. Aufgrund von körperlichen Ausfallerscheinungen lag der Schluss nahe, dass der Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten für 24 Stunden die Weiterfahrt und informierten die Führerscheinstelle. Außerdem fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Besitzes von Drogen.

Am Abend gegen 21.40 Uhr erhielt die Ribnitz-Damgartener Polizei einen Hinweis, dass ein 56-jähriger Ribnitz-Damgartener beobachtet wurde, wie er beim Fahren Bier trank. Die Beamten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an und stellten entsprechenden Alkoholgeruch fest. Eine Zeugin bestätigte, dass er zuvor unter Alkoholeinfluss gefahren sei.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Robert Niemeyer