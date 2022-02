Ribnitz-Damgarten/Dierhagen/Barth

„Nadia“ ist vielen noch lebhaft in Erinnerung, da stehen schon die nächsten Sturmtiefs vor der Tür. Schwere Sturmböen und orkanartige Böen (90 bis 110 km/h) sowie einzelne Orkanböen (bis 120 km/h) sind laut Deutschem Wetterdienst in den nächsten Tagen zu erwarten. Schon am Mittwochabend kann es losgehen. Und direkt an der Unwetterfront werden auch dieses Mal wieder die ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehren kämpfen. Die Absprachen laufen, die Kameraden sind auf das nahende Unwetter vorbereitet.

„Wir hatten Sturm ja gerade geübt“, sagt Kay Mittelbach, Amtswehrführer im Amt Darß/Fischland. Die Abläufe sind bekannt und eingespielt. Besondere Vorkehrungen im Vergleich zu anderen Stürmen werde es im Amt Darß/Fischland nicht geben. „Wir bereiten uns ganz normal vor. Ich glaube nicht, dass es so schlimm wird“, sagt Mittelbach.

Einsatzleitstelle entlasten

Doch gute Vorbereitung ist bekanntlich die halbe Miete. Deshalb werden in Vorpommern-Rügen bei besonderen Unwetterlagen auch spezielle Organisationsstrukturen aktiviert. Im Landkreis gibt es sechs sogenannte Führungs- und Unterstützungsgruppen. Wenn die Zahl der sturmbedingten Einsätze steigt, greift der Landkreis bzw. die Einsatzleitstelle des Landkreises auf diese Gruppen zurück, die aus dem Einsatzleitwagen der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr arbeiten. Die Einsatzmeldungen werden dann an die Führungsgruppe weitergeleitet. Von hier aus werden die Einsätze koordiniert, also die einzelnen Feuerwehren an die verschiedenen Stellen geschickt, an denen Hilfe gebraucht wird.

Die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr hatte beim letzten Sturmtief alle Hände voll zu tun. Quelle: Robert Niemeyer

„Damit entlasten wir die Einsatzleitstelle“, sagt Oliver Rybicki. Während das Sturmtief „Nadia“ durch die Region zog, war beispielsweise die Führungsgruppe West 1 in dieser Form im Einsatz. Die Führungsgruppe koordiniert die Feuerwehren von Ahrenshoop über das Amtsgebiet Ribnitz-Damgarten bis Marlow. Etwa 80 Einsätze wurden so beim letzten Sturmtief koordiniert. Die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle konnten sich so stärker auf das andere Einsatzgeschehen wie die Einsätze des Rettungsdienstes, Unfälle oder Brände fokussieren. „Die Zusammenarbeit mit der Leitstelle hat sehr gut funktioniert“, so Oliver Rybicki.

Während des Sturmtiefs „Nadia“ waren in Vorpommern-Rügen insgesamt rund 800 sturmbedingte Einsätze gefahren worden. „Das ist ein riesiger Aufwand“, sagt Falk Matthies, Amtswehrführer im Amt Barth und hauptberuflich selbst in der Einsatzleitstelle des Landkreises tätig. Er selbst hatte während der „Nadia“-Nacht Dienst und bestätigt, dass die Kooperation zwischen der Führungsgruppe West 1 und der Leitstelle sehr gut funktioniert hat.

Der Sturmeinsatz ist für die Feuerwehrleute auch selbst gefährlich. Quelle: Robert Niemeyer

Die Führungsgruppe West II im Barther Bereich (Born, Prerow, Zingst, Amt Barth, Richtenberg) war während Sturmtief Nadia nicht als Koordinationsstelle zwischengeschaltet. Im Amt Barth gab es beispielsweise nur zehn Einsätze. Inwiefern die Gruppe in den nächsten Tagen in dieser Funktion benötigt wird, werde laut Martin Maak, Leiter der Führungsgruppe, noch abgestimmt. „Das ist eine sehr komplexe Aufgabe“, sagt Maak. In den Führungsgruppen sind gleichzeitig vier Kameraden mit der Koordinierung der Sturmeinsätze betraut. Nach vier bis sechs Stunden werden die Schichten getauscht.

Gefahr für die Kameraden

Maak betont auch, dass der Sturmeinsatz für die Feuerwehrleute gefährlich ist. „Manchmal muss man auch eine Straße aufgeben“, sagt er. Wenn beispielsweise eine Straße mitten durch einen Wald führt, können die Bäume erst weggeräumt werden, wenn sich die Lage beruhigt hat. „Am wichtigsten ist, dass kein Kamerad verletzt wird“, sagt auch Kay Mittelbach. In der Regel laufen die meisten Einsätze erst in den frühen Morgenstunden auf, werktags etwa zwischen 5 und 7 Uhr. Der Grund ist einfach: Dann stehen die ersten Menschen auf und müssen zur Arbeit. Erst dann werden umgestürzte Bäume auch entdeckt. Teilweise liegen sie bereits ein paar Stunden am Boden. Es ist nur niemand in der Sturmnacht dran vorbeigekommen. Überhaupt hätten die Feuerwehren nach Sturmnächten noch bis zu zwei, drei Tage danach mit umgestürzten Bäumen zu tun, die weggeräumt werden müssen.

Vereinzelt würden Feuerwehren in der Region Kameraden ins Gerätehaus bestellen, quasi in Bereitschaft, weiß Falk Matthies. „Jeder Wehrführer macht sich natürlich auch seinen eigenen Plan.“ Die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr geht einen ähnlichen Weg. Es sitzt zwar niemand in den Gerätehäusern. Im Vorfeld werden aber 21 Kameraden bestimmt, die nur Sturmeinsätze fahren, neun im Löschzug Ribnitz, sechs im Löschzug Damgarten und sechs in der Löschgruppe Klockenhagen. Diese stehen zu Hause bereit. Alle anderen Kameraden sind dann für die nicht „normalen“ Einsätze vorgesehen.

Von Robert Niemeyer