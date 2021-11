Damgartener Chaussee - Bauen in Toplage: Am Ribnitzer See soll neues Wohnquartier entstehen

Der Architektur-Wettbewerb „Neuer Wohnungsstandort ehemalige Kreisverwaltung Damgartener Chaussee“ ist entschieden. Das Rennen machten Bewerber aus Hamburg und Berlin. Wie es jetzt weiter geht und was genau geplant ist.