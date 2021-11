Ribnitz-Damgarten

36 Jahre lang war Peter Brelle Vorsitzender des Behindertensportvereins Ribnitz-Damgarten. Vor Kurzem gab der 68-Jährige den Vorsitz ab. Für seine besonderen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Zum neuen Vorsitzenden wurde Jens Hrachovy (56) gewählt.

Aber so ganz endgültig ist der Abschied dann doch nicht, Peter Brelle wird nämlich dem Verein auch künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Und außerdem werde ich mich auch weiterhin als Integrationsbeauftragter des Landkreises Vorpommern-Rügen engagieren“, sagt der 68-Jährige, der zwischen seinen beiden Wohnsitzen Dresden und Ribnitz-Damgarten pendelt. Besonders froh sind er und sein Nachfolger darüber, dass es bisher unter den Vereinsmitgliedern keine Corona-Fälle gegeben hat.

Zertifizierter Anbieter von Rehabilitationssport

Neben der Förderung des Sports für alle Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen, der besonderen Förderung des Kinder- und Jugendsports, sowie des Sports für Frauen und Mädchen, spielt vor allem der Rehabilitationssport in der Vereinsarbeit eine sehr große Rolle.

„Diesen haben wir auch während der gesamten Corona-Pandemie durchführen können“, berichtet Peter Brelle. Als anerkannter und zertifizierter Anbieter für den Rehabilitationssport als Nachsorge einer vorausgegangenen Rehamaßnahme sieht sich der Verein in einer besonders großen Verantwortung. Mittlerweile biete man auch Rehasport für Menschen an, die unter den Langzeitfolgen der Covid-19-Erkrankung leiden, ergänzt Jens Hrachovy.

Voraussetzung für die Teilnahme am Rehabilitationssport ist eine ärztliche Verordnung. „Die Teilnahme am Rehasport ist kostenlos. Auch eine Mitgliedschaft im Verein bzw. eine entsprechende Zwangsbindung für den Zeitraum der Teilnahme am Rehasport wird von uns nicht gefordert“, erläutert Jens Hrachovy.

41 Erwachsene und zehn Kinder Mitglied im Verein

Allein die Rückenschule/Rückengymnastik wird im Rahmen des Rehabilitationssports von 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt. Im Seniorensport sind es neun und in der Wassergymnastik sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, berichtet der neue Vereinsvorsitzende weiter.

Im Verein sind zur Zeit 17 Männer und 24 Frauen sowie zehn Kinder aktiv organisiert. Sie kommen unter anderem aus Ribnitz-Damgarten, Barth und Marlow. Es gibt eine Kindergruppe, die Gruppe Seniorensport, drei Gruppen „Rückenschule/-gymnastik, die Gruppe „Wassergymnastik“ und die Gruppe „Tischtennis/Floorball/Kegeln“. Sie werden von vier speziell ausgebildeten Übungsleiterinnen und einem Übungsleiter betreut, die über die entsprechenden Lizenzen „Sport in der Rehabilitation“ verfügen.

Zur Stadtverwaltung habe man einen sehr guten Draht, wenn es um die Nutzung der Sporthallen der Harbig-Schule und der Mühlenbergschule gehe, schätzen Peter Brelle und Jens Hrachovy ein. Genutzt werden für den Vereinssport auch die Bodden-Therme und die Kegelbahn der Gaststätte „Zu den Linden“ in Trinwillershagen.

Wer Kontakt mit dem Verein aufnehmen möchte, kann sich gern unter der Telefonnummer 03821/721045 bei Jens Hrachovy melden.

Von Edwin Sternkiker