Ribnitz-Damgarten: Bernsteinschule ehrt ihre Besten

Ribnitz-Damgarten

Sie ist ein beliebte Tradition geworden, deretwegen die Schüler der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten mittlerweile sogar miteinander wetteifern: Die Verleihung des „bernsteinpreises“. Einmal an diesem besonderen Tag am Ende des Schuljahres den gravierten Glaswürfel mit dem geschliffenen Bernstein in Empfang nehmen. Für 13 Kinder wurde dieser Wunsch am Dienstag wahr. Sie hatten die besten Noten ihrer Klassenstufe erreicht.

Herausforderungen der Pandemie

Zum 15. Mal war der „bernsteinpreis“ vergeben worden. „Die Bernsteinschule ist eine starke Schule“, sagte Schulleiterin Christina Bonke. Gerade die vergangenen anderthalb Jahre hätten Schüler, Lehrer und Eltern vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Corona-Pandemie prägte den Schulalltag.

Neben Maskenpflicht im Unterricht und Home-Schooling ist sogar der Veranstaltungsort der Verleihungszeremonie des Preises der Pandemie geschuldet, wenngleich dann doch – zumindest bei so strahlendem Sonnenschein wie am Dienstag – als positive Auswirkung. Der Innenhof des Klosters in Ribnitz bildet seit dem vergangenen Jahr den Rahmen für die Verleihung des Bernsteinpreises, der in den Jahren zuvor stets im Rathaussaal vergeben wurde. Im Klosterinnenhof jedoch sind die Corona-Abstände besser einzuhalten.

Tolle Noten und besonderes Engagement

„Diese Mädchen und Jungen haben fleißig gelernt, sich mit Widrigkeiten auseinandergesetzt und nie aufgegeben“, sagte Christina Bonke. Geehrt wurden die besten Lerner, also die Schüler mit dem besten Notenschnitt ihres Jahrgangs. Vergeben wurde der Preis aber auch für besonderes Engagement, wie etwa an die Mitglieder des Schülerrates oder besonders verdiente Mitarbeiter der Schule.

Diese Schüler und Lehrer wurden für besonderes Engagement geehrt. Quelle: Robert Niemeyer

Geehrt wurden als beste Lerner Tim Bethig (1. Klasse), Maya Hennig, Calista Weinert (beide 2. Klasse, Notenschnitt: 1,0), Michel Schröder (3. Klasse, 1,0), Linda Berg (4. Klasse, 1,3), Simon Elsner, Matti Berlin, Miley Stella Gallus (all 5. Klasse, 1,08), Levke Mäning (6. Klasse, 1,0), Philine Charlotte Neubert (7. Klasse, 1,3), Nina Möller (8. Klasse, 1,5), Marie Roloff (9. Klasse, 1,5) und Franziska Wiencke (Produktives Lernen).

Geehrt für besonderes Engagement wurden der Vorstand des Schülerrates mit Lora Hanke, Maxim Schibig, Laura Skurba, Lilly König, Jasmin Nase, Nancy Nekwapil, Emely Michelle Kirfel und Marvin Worm, Jonas Mietzner und Paula Kröger, die Schülerin Marlene Lau für ihre empathische Hilfsbereitschaft ihren Mitschülern gegenüber, Lehrerin Kathy Richter für ihre geduldige und freundliche Unterstützung bei den technischen Herausforderungen, unter anderem beim Home-Schooling, Lehrerin Katrin Hurtig für ihre langjährige Tätigkeit als Personalrat und Anne-Gret Schween, stellvertretende Schulleiterin, für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie.

Von Robert Niemeyer