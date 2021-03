Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Krise trifft den Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten mit voller Härte. Bereits im März vorigen Jahres sind rund 50 Ein-Euro-Jobber das erste Mal nach Hause geschickt worden, im Dezember 2020 wiederholte sich das. Hinzu kommt, dass die Zahl der Ein-Euro-Job-Stellen Anfang dieses Jahres durch das Jobcenter um ein Drittel reduziert wurde.

Gepaart mit der größten Maßnahmereduzierung der letzten zehn Jahre habe das zu erheblichen finanziellen Einbußen bei den Einnahmen geführt, erläutert Geschäftsführer Jan Berg. „Unterm Strich reden wir hier von einem mittleren fünfstelligen Betrag.“ Das habe große Auswirkungen im praktischen Bereich. So könne man zum Beispiel keine Ein-Euro-Jobber mehr in den amtsangehörigen Gemeinden einsetzen.

Alle festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit

Um klarzukommen, versucht der Verein die Fixkosten so weit wie möglich herunterzufahren. Das würde aber bei weitem nicht ausreichen. Große Einsparungen seien nur im Personalbereich möglich, erläutert der Geschäftsführer. Aus diesem Grunde seien zu Jahresbeginn alle festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt worden.

Aber auch das wird möglicherweise noch nicht reichen. Jan Berg: „Niemand weiß derzeit, wie lange die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen gelten werden. Wir müssen deshalb, wenn die Teilnehmerzahlen weiter sinken, überprüfen, ob wir künftig noch alle Projektleiter brauchen. Das wird sich im Laufe des Jahres zeigen.“ Auf jeden Fall werde man versuchen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und den Abbau von Projektleiterstellen, wenn das tatsächlich notwendig werden sollte, über Rentenregelungen hinzubekommen.

Derzeit würden die sich in Kurzarbeit befindlichen festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Rahmen des Teilhabechancengesetzes für fünf Jahre im Verein tätig sind, in langfristig angelegten Maßnahmen eingesetzt. So kümmern sie sich unter anderem um Spiel- und Bolzplätze sowie Radwege, halten Sitzbänke in Schuss oder entsorgen illegal abgekippten Müll.

Personalstruktur gerät unter großen Druck

Der Geschäftsführer macht deutlich: Dadurch, dass der Verein erhebliche finanzielle Einbußen zu verkraften habe, gerate die in den letzten Jahren aufgebaute Personalstruktur unter großen Druck. Dass diese weiter funktionstüchtig gehalten werde, sei aber wichtig, „damit wir auch künftig unsere Aufgaben wie bisher zuverlässig erfüllen können.“

Er hoffe nun, dass sich die Corona-Lage so weit entspannt, dass das Jobcenter die Maßnahmen hochfahren könne und die Ein-Euro-Jobber des Vereins wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Immer wieder bekomme er von ihnen Anfragen, wann es denn wohl wieder losgehe. In diesem Zusammenhang erinnerte Jan Berg an das vergangene Jahr.

„Da hatte sich das Jobcenter im Rahmen der ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch Bund und Land ja in einem ersten Schritt entschieden, dass ein Teil der Ein-Euro-Jobber nach entsprechender Prüfung die Arbeit wiederaufnehmen kann. Diese Regelung galt dann seit dem 4. Mai für einige Wochen. Die Aufnahme der Arbeit erfolgte auf freiwilliger Basis. Rund 75 Prozent unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich damals gemeldet und deutlich gemacht, dass sie unbedingt wieder gern arbeiten möchten“, so Jan Berg.

Vor allem für die Langzeitarbeitslosen hoffe er, dass ihnen eine Öffnungsperspektive geboten wird. „Das ist eine Gruppe, über die leider kaum oder gar nicht gesprochen wird. Sie hat ganz offensichtlich keine Lobby“, so sein Eindruck. „Gerade die Langzeitarbeitslosen aber brauchen eine feste Tagesstruktur und eine Aufgabe.“

Von Edwin Sternkiker