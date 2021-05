Ribnitz-Damgarten

In den Zielvorstellungen sind sich die Umweltinitiative Klockenhagen, die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten sowie die Mitglieder des Landwirtschafts-und Umweltausschusses eigentlich einig. Sie alle möchten erreichen, dass auf den von der Stadt verpachteten Ackerflächen, dabei geht es um rund 1300 Hektar, keine Pestizide mehr eingesetzt werden.

Wie schnell dieses Ziel erreicht werden soll, darüber gehen allerdings die Meinungen weit auseinander. Das wurde einmal mehr in der jüngsten Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten deutlich.

Auslaufende Pachtverträge bieten Chance für Umdenken

Und das sind die Positionen: Da in diesem Jahr die Pachtverträge auslaufen, hätte sich aus Sicht der Initiative mit der anstehenden Neuverpachtung eine große Chance für die Stadt ergeben, die Verträge mit den Landwirten nicht nur unter ökonomischen, sondern auch unter ökologischen Aspekten, sprich: Ausstieg aus dem Pestizideinsatz, neu zu gestalten.

Doch wie die Initiative in einem vor der Ausschusssitzung verbreiteten Positionspapier deutlich machte, habe man den Eindruck, „dass alle Zeichen auf ’weiter wie bisher’ stehen: hauptsächlich dieselben Pächter mit ihrer konventionellen Wirtschaftsweise. Diese beharren weiter auf das Ausbringen von Pestiziden“, so heißt es in dem Papier . Ausnahmen würden dabei nur das Gut Klockenhagen und ein kleinerer Betrieb sein, die auf den von ihnen von der Stadt gepachteten Flächen bereits ökologischen Landbau betreiben.

Stadtverwaltung und Ausschuss betonen, dass man sich von dem Ziel, auf allen Flächen auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln zu verzichten, ja nicht verabschiedet habe. „Aber die Umsetzung dieses Ziels sei nicht von „jetzt auf gleich“ möglich, so brachte es Bauamtsleiter Heiko Körner in der Sitzung auf den Punkt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betriebe mit Biodiversitätskonzept werden bevorzugt

Körner sagte weiter, dass man konventionell wirtschaftende Betriebe überzeugen möchte, in die ökologische Produktion einzusteigen. Dabei sollen die Pachtverträge helfen. Die sollen Laufzeiten von sechs bis zwölf Jahren haben. Entscheidender Hebel, um das Ziel hin zur ökologischen Produktion zu erreichen, sei das Angebot an die Landwirte, ein Biodiversitätskonzept vorzulegen. Und so soll es funktionieren: Bei konventionell wirtschaftenden Betrieben soll die Laufzeit auf sechs Jahre begrenzt werden. Bei Vorlage eines schlüssigen Biodiversitätskonzeptes spätestens im fünften Pachtjahr kann der Pachtvertrag jedoch um weitere sechs Jahre verlängert werden. Ökologisch wirtschaftende Betriebe erhalten von vornherein die Möglichkeit des längeren, also zwölfjährigen Pachtvertrages.

Thomas Raskop machte namens der Initiative deutlich, dass man sich für die Neuverpachtung der städtischen Ackerflächen zumindest gewünscht hätte, mit den Landwirten einen zeitlich gestaffelten Ausstieg vom Pestizideinsatz in der kommenden Pachtzeit zu vereinbaren. Und wenn er nun höre, dass die Stadt erst im fünften Jahr ein Biodiversitätskonzept abfordern wolle, „dann finden wir das zu spät“, so Thomas Raskop.

Lesen Sie auch Weniger Raps und mehr Hafer – Größere Vielfalt auf Äckern in MV

Heiko Körner antwortete, dass es ja heiße „spätestens im fünften Jahr“, aber man könne darüber reden, diese Regelung zeitlich nach vorn zu ziehen und sich bereits nach drei Jahren ein solches Konzept vorlegen zu lassen. Dessen Erstellung kann über eine Beratungsförderung übrigens begleitet werden. Hierbei übernimmt das Land bis zu 100 Prozent der Kosten bei der Erstberatung.

Landwirte haben Interesse an langen Pachtverträgen

Ausschussmitglied Christina Bonke (Die Unabhängigen) machte in der Diskussion deutlich, dass die Landwirte ein großes Interesse an einer möglichst langen Pachtzeit hätten. Mit der Vorlage eines schlüssigen Biodiversitätskonzeptes gebe man allen Landwirten, die bisher konventionell arbeiten, die Möglichkeit, die Pachtzeit von sechs auf zwölf Jahre zu verlängern, wenn sie denn bereit sind, in die ökologische Produktion einzusteigen. Deshalb sei auch sie dafür, wenn die Vorlage eines solchen Konzeptes zeitlich vorgezogen werden würde.

Von Edwin Sternkiker