Ein 81-jähriger Mann in Ribnitz-Damgarten hat richtig reagiert, als er über einen vermeintlichen Gewinn in Höhe von 49 000 Euro informiert worden war. Mehr noch: Der Mann hatte sogar versucht, die Polizei in Ribnitz-Damgarten zu unterstützen.

Am Telefon war ihm demnach mitgeteilt worden, dass er den Gewinn gegen eine Gebühr von 700 Euro erhalten würde. Am Donnerstagvormittag schließlich sollte die Gewinnübergabe bzw. die Gebührenzahlung in Ribnitz-Damgarten stattfinden.

Der Rentner hatte zuvor die Polizei informiert. Um möglicherweise einen Betrüger auf frischer Tat zu erwischen, sollte eine Übergabe vereinbart werden. Die Beamten behielten zum vereinbarten Zeitpunkt den Übergabeort im Blick. Nach weiteren Telefonaten mit den mutmaßlichen Betrügern tauchte jedoch niemand an dem Ort auf. Immerhin wurde der Mann vor einem Betrug gewarnt.

Weitere Betrugsversuche in dieser Woche

Immer wieder versuchen Betrüger, mit dem sogenannten Enkeltrick oder Abwandlungen dieser Betrugsmasche, Geld zu ergaunern. So sollte in dieser Woche ein Mann auf Rügen um 1500 Euro geprellt werden, nachdem sich vermeintliche Computer-Spezialisten, die sich telefonisch bei ihm gemeldet hatten, auf seinen eigenen Computer gehackt hatten. Der Mann erkannte den Betrug und verlor lediglich 100 Euro.

In Ahrenshoop versuchten Betrüger, mit einer Gewinnspiel-Masche bei einer 86-Jährigen zu landen. Die Seniorin reagierte richtig. Als sie am Telefon zum Kauf von Gutscheinkarten für eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro für die Zustellung des vermeintlichen Gewinns von 38 500 Euro aufgefordert wurde, hatte sie dies abgelehnt und nach Ende des Telefonats die Polizei kontaktiert.

