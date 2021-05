Ribnitz-Damgarten

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 105 nahe Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) gekommen. Der Fahrer eines Familien-Vans brach während der Fahrt am Steuer bewusstlos zusammen und schleuderte in einen Graben. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben kurz nach 12 Uhr ereignet.

Der Mann, dessen Alter die Polizei noch nicht mitteilen konnte, war zum Unglückszeitpunkt auf der B 105 zwischen Borg und dem Abzweig nach Ribnitz-Damgarten unterwegs. Kurz vor einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrer am Steuer offenbar aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein und lenkte seinen VW-Multivan geradeaus in den Gegenverkehr. Dort kam zum Glück niemand entgegen. Der somit führerlose Wagen fuhr weiter einen Abhang hinab und schleuderte in einen tiefen Graben. Dort kam der Van demoliert zum Stehen.

Andere Autofahrer, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Die Sanitäter und der Notarzt zogen den regungslosen Mann aus seinem Fahrzeug, er war allein in dem Wagen. Im Rettungswagen versuchten die Sanitäter, den Mann wieder ins Bewusstsein zu holen. Er kam umgehend in ein Krankenhaus nach Rostock und wird dort nun weiter behandelt.

Zur Galerie Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagmittag auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten am Steuer bewusstlos geworden ist, ist er in den Graben gefahren. Durch einen Zeugenanruf konnte der Rettungsdienst direkt anrücken.

Inwieweit er auch Verletzungen wegen des eigentlichen Unfalls erlitt, konnten die Beamten nicht mitteilen. Auf der B 105 kam es an der Unfallstelle zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen. Die Beamten nehmen an, dass gesundheitliche Probleme zu dem Unfall geführt haben.

Von Stefan Tretropp