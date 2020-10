Ab Sonnabend, den 24 Oktober, gelten neue, verschärfte Besucherregeln in den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten. Schuld sind die landesweit steigenden Corona-Zahlen. Eigentlich wird von Besuchen gänzlich abgeraten, doch will man trotzdem zu seinen Lieben, muss man gewisse Dinge beachten.