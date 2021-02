Ribnitz-Damgarten

Zu den Einrichtungen in Ribnitz-Damgarten, die von der Verhängung des harten Lockdowns im März vorigen Jahres mit voller Wucht getroffen wurden, gehört die Bodden-Therme. Keine zahlenden Gäste – keine Einnahmen. Betriebsleitung und Geschäftsführung drehten an allen möglichen Stellschrauben, um eine Insolvenz abzuwenden. Das gelang. Unter anderem dadurch, dass frühzeitig Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantragt und Corona-Hilfen des Bundes in Anspruch genommen wurden.

Anfang Oktober konnte dann nach dem ersten Lockdown zunächst wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Allerdings durften nur 100 Gäste zeitgleich in das Bad. Bereits ab dem 2. November musste die Bodden-Therme dann aber wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wieder für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Geöffnet blieb die Bodden-Therme jedoch für einige Zeit für den Schwimmunterricht der Schulen sowie für das Schwimmtraining für Kinder und Jugendliche aus Vereinen. Ab Mitte Dezember war dann allerdings auch damit Schluss.

Anzeige

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit

Um finanziell über die Runden zu kommen, wurden die Betriebskosten so weit wie möglich heruntergefahren. Die belaufen sich im Normalbetrieb auf 40 000 Euro pro Monat, erläutert Betriebsleiter Clifford Fordinal. Allerdings müsse trotz Schließung ein gewisser Betrieb aufrechterhalten werden, das koste Geld.

Zudem befinden sich nach wie vor von den 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 20 in Kurzarbeit. Damit und vor allem durch die Zuschüsse der Stadt konnte gesichert werden, dass das Bad auch nach Verhängung des zweiten harten Lockdowns nicht in finanzielle Schieflage geriet.

Kitas und Schulen nutzen das Erlebnisbad kostenlos

Zur Erinnerung: Die Kindertagesstätten und Schulen der Bernsteinstadt können das Sport- und Erlebnisbad kostenlos nutzen. Ebenso alle Kinder und Jugendlichen, die in Ribnitz-Damgartener Sportvereinen organisiert sind und im Rahmen des Vereinssports die Bodden-Therme besuchen. Dafür zahlt die Stadt jährlich knapp 600 000 Euro an die Bodden-Therme als Betriebskosten-Zuschuss, als Zuschuss zum Nutzungsentgelt sowie als Zuschuss zur Sicherung des Betriebes.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zeit der Schließung habe man genutzt, um zum Beispiel Sanierungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vorzunehmen, so der Betriebsleiter. Und man habe auch den Saunabereich „aufgefrischt“. Wann die Bodden-Therme wieder im Normalbetrieb öffnen könne, sei derzeit zwar überhaupt noch nicht abzusehen. Aber wenn wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden könne, dann sei man gut vorbereitet und könne „voll durchstarten“, so Fordinal.

Noch weit entfernt von Normalbetrieb

„Jetzt müssen wir aber erst einmal abwarten, was die Politik in Sachen Schulen und Kindertagesstätten beschließen wird. Wenn wieder Schulsport möglich sein sollte nach den Winterferien, dann werden wir die Bodden-Therme für den Schwimmunterricht und das Schwimmtraining für Kinder und Jugendliche aus Sportvereinen wieder öffnen“, kündigte Fordinal an. Auf jeden Fall sei alles so weit vorbereitet, dass die Bodden-Therme wieder im Corona-Modus starten könne.

Wenn das Schulschwimmen und das Schwimmtraining für Kinder und Jugendliche aus Sportvereinen möglichst bald wieder aufgenommen werden könnte, dann wäre das auch aus Sicht der Stadt sehr wünschenswert, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner. Damit wäre man zwar noch weit entfernt vom Normalbetrieb, aber es wäre ein wichtiger Schritt, um Kindern und Jugendlichen der Stadt wieder ein kleines Stück Normalität bieten zu können.

Von Edwin Sternkiker