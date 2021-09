Ribnitz-Damgarten

Der Schein trügt. Eigentlich ist in der Innenstadt von Ribnitz doch alles in Ordnung. Eine vergleichsweise ordentliche Anzahl von kleinen Geschäften, einige notwendige Zugpferde, vor allem werktags erscheint das Zentrum äußerst – manchem sogar zu – lebendig. Schaut man genauer hin, ist aber eine Entwicklung zu erkennen, die nachdenklich stimmt. „Drei bis vier Geschäfte sind nicht mehr da. Das ist vor allem bei der langen Einkaufsnacht aufgefallen“, sagt René Berlin, Vorsitzender des Ribnitzer Innenstadtvereins.

Schleichend zunehmender Leerstand

Teilweise gelingt die Vermietung, allerdings in einer Weise, die das eigentliche Problem nur übertüncht. In die Räume des ehemaligen Spielzeugladens und des ehemaligen Friseurs ist die Stadtverwaltung eingezogen. Das Testzentrum im ehemaligen Bäcker Hornung ist ebenfalls eine Nutzung durch die öffentliche Hand. Jüngere wirkliche Gewerbeansiedlungen waren unter anderem Immobilienmakler. Beides ist nicht unbedingt das klassische Einzelhandelsgeschäft.

Hinzu kommen einzelne Leerstände durch Geschäftsaufgabe wie direkt neben der Sparkasse oder trotz Ende des Corona-Lockdowns noch immer geschlossene Geschäfte wie gegenüber der Bäckerei Junge. „Das ist nicht schön“, sagt René Berlin. Der Blick nach Damgarten zeigt ein noch dramatischeres Bild. Echte Einzelhandelsgeschäfte sind dort nicht mehr zu finden.

Ein Grund ist dabei schnell angeführt: Die Corona-Krise. Manches Geschäft hat darunter tatsächlich gelitten und ist nicht wieder in den Tritt gekommen. „Drei oder vier Geschäfte sind nicht mehr da“, so René Berlin. Die Abfrage unter den Einzelhändlern habe aber auch ergeben, „dass wir mit einem kleinen blauen Auge davongekommen sind“.

Abhängig von Touristen

René Berlin, Vorsitzender des Vereins Ribnitzer Innenstadt. Quelle: Robert Niemeyer

Klarer Hauptumsatzerbringer: die Touristen. „Den Winter überstehen wir dank der Einheimischen. Wir sind aber von Urlaubern abhängig.“ Glücklicherweise habe nicht nur im Sommer nach dem Lockdown – wie bereits im vergangenen Jahr – das Geschäft wieder kräftig angezogen. Abermals verlängert sich die Saison weit in den Herbst hinein, wie die Buchungszahlen bestätigen würden.

Derzeit, da ist sich Berlin sicher, dürfte sich so gut wie niemand trauen, einen Laden neu aufzumachen. Erst mit dem Verschwinden des Damoklesschwerts Corona-Pandemie dürfte sich daran etwas ändern. Das Potenzial sei freilich vorhanden. 2019 habe es ein, zwei Interessenten – bis dahin reine Online-Händler aus der Region – gegeben, die sich mit einem Geschäft ansiedeln wollten. Um diesen Punkt wieder zu erreichen, braucht es jedoch Maßnahmen. Innenstadtverein, Einzelhändler und die Stadtverwaltung haben sich dafür nun einen Plan zurechtgelegt.

Der erscheint auf den ersten Blick ziemlich komplex, dürfte deshalb aber auch als Versuch angesehen werden, die Entwicklung in den Innenstädten – das Damgartener Zentrum wird dabei vor allem von der Verwaltung ausdrücklich mitbedacht – ganzheitlich voranzubringen. Auf drei Säulen fußt die Strategie, wobei zwei davon vor allem mit der Bürokratie kämpfen.

Gutscheinkarte und City-Manager

Der erste, recht einfache und vielleicht auch vorsichtigste Schritt ist die Bernsteincard. „Die Menschen verschenken Gutscheinkarten, oft von Online-Händlern. Warum nicht stattdessen einen Gutschein für Ribnitz-Damgarten verschenken“, sagt René Berlin. Anfang der Woche hatte die Verwaltung das Konzept vorgestellt, das bei den anwesenden Mitgliedern des Innenstadtvereins, etwa 20 waren vor Ort, durchweg gut ankam.

Noch vor dem Weihnachtsgeschäft soll die Gutscheinkarte für Ribnitz-Damgarten eingeführt werden. Erhältlich ist sie dann vorerst in der Tourist-Info. Laut Verwaltung gebe es ausreichend interessierte Geschäftsleute, die sich an dem Modell beteiligen. Um möglichst viele Geschäftsleute zum Mitmachen zu bewegen, geht es allerdings zunächst mit einer Sparvariante los.

Heißt: Den Gutschein gibt es für zehn Euro und in Papierform. Weder mehr noch weniger Guthaben ist möglich. Auch müsse dieser Betrag in einem Rutsch verwendet werden. Kauft man also ein Buch für 7,50 Euro, kann der Gutschein wohl nicht verwendet werden, da ein übrig gebliebenes Guthaben (noch) nicht möglich ist. „Wir glauben an die Idee. Das ist zwar nicht perfekt, zum Start aber ein niedrigschwelliges Niveau, damit möglichst viele mitmachen“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Stadtmarketing und Kultur.

Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur. Quelle: Robert Niemeyer

Der Grund liegt aber auch darin, dass die technischen Möglichkeiten für ein zeitgemäßes Gutscheinsystem fehlen. Eine digitale Verrechnung etwa über einen Bar-Code, wie es heutzutage eigentlich Gang und Gäbe ist, ist deshalb derzeit keine Option. Sie soll aber eine werden.

Und zwar mit dem Zweiten Strang der Belebungsstrategie. Auf Landesebene gibt es ein neues Förderprogramm für Innenstädte. Hier hat sich die Stadt beworben. Unter anderem soll der Aufbau einer technischen Lösung für die Bernsteincard und damit einer zeitgemäßen Version hierüber finanziert werden.

Über das Programm kann bzw. soll auch die Stelle eines City-Managers finanziert werden. „Bestimmte Sachen schaffen wir nicht mehr aus eigener Kraft“, sagt Silke Kunz. Deshalb sei es ein sinnvoller Ansatz, jemanden zu engagieren, der quasi als Mittler zwischen allen Stühlen fungiert, beispielsweise mit den Geschäftsleuten neue Veranstaltungen organisiert oder Kontakte zwischen Inhabern von Geschäftsräumen und potenziellen Mietern knüpft. „Wenn es diese Möglichkeit der Förderung gibt, wäre es fatal, sie nicht zu nutzen. Ein City-Manager könnte uns in einigen Bereichen entlasten“, so René Berlin.

Konzepte für die Innenstädte

Dritte Säule der Strategie ist die Erstellung mehrerer Konzepte und zumindest der Beginn deren Umsetzung. Hierfür bewirbt sich die Stadtverwaltung beim Bund auf Fördermittel. Mit dem Programm werden Modellprojekte unterstützt, die langfristige Strategien für eine integrierte und nachhalte Stadtentwicklung beinhalten.

Heißt konkret: Die Verwaltung erhofft sich die Finanzierung mehrerer Konzepte. Stichworte hier sind das lange diskutierte Verkehrskonzept, ein Parkraumkonzept, Konzepte zur Mobilität wie etwa die Verbesserung des ÖPNV, der E-Mobilität oder der Radwegeanbindung. Aber auch die Nutzung leerstehender Gewerbeeinheiten soll unter die Lupe genommen werden.

Ein Aspekt, mit dem die Verwaltung punkten will, ist der der Doppelstadt. Das Ribnitzer und das Damgartener Zentrum sollen dabei beleuchtet werden, auch unter dem Aspekt der geplanten touristischen Entwicklung der Halbinsel Pütnitz mit dem Center Parcs-Ferienpark bzw. dem Bernsteinresort. „Wir möchten die Rückbildung Damgartens zur reinen Schlafstadt verhindern“, sagt Silke Kunz in der Hoffnung, dass die Förderanträge erfolgreich sind.

Von Robert Niemeyer