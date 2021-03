Ribnitz-Damgarten: Corona-Fälle in zwei Kindertagesstätten

Ribnitz-Damgarten

Corona in zwei Ribnitzer Kindertagesstätten? Was am Montag zunächst als Gerücht durch die Stadt waberte, hat sich bestätigt. Wie Bürgermeister Thomas Huth auf OZ-Anfrage mitteilte, habe es in der Kita „Boddenkieker“ und in der Kita „Lütt Hüsung“ positive Corona-Tests gegeben.

In einem Fall wurde eine Erzieherin positiv getestet, im anderen Fall ein Kind. Für insgesamt vier definierte Gruppen der beiden Einrichtungen sowie jeweils vier Erzieherinnen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen Quarantäne angeordnet. Die Quarantäne gelte bis zum 11. März, informierte Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Das Gesundheitsamt bleibe im ständigen Kontakt mit den Eltern und den Kitas. Derzeit gebe es im Landkreis Vorpommern-Rügen vier Kindertagesstätten, die von Corona betroffen seien, sagte Manzke.

Jetzt sollen Abstriche vorgenommen werden. Dazu wird im Ribnitzer „Stadion Am Bodden“ das Corona-Testzentrum reaktiviert, das hier schon einmal im März vorigen Jahres für einige Zeit eingerichtet worden war. „Wir haben die Räumlichkeiten soweit vorbereitet, dass das Testzentrum hier wieder die Arbeit aufnehmen und am Dienstag damit beginnen kann, bei 58 Kindern, ihren Erzieherinnen und weiteren Kontaktpersonen Abstriche vorzunehmen“, informierte der Ribnitz-Damgartener Bürgermeister. Unter dem Strich seien es rund 70 Tests.

Von Edwin Sternkiker