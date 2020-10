Ribnitz-Damgarten

Eigentlich sollten im September 30 Jahre DRK-Ortsverein Ribnitz-Damgarten gefeiert werden. Doch darauf musste verzichtet werden. Wegen Corona. „Die Feier wird im kommenden Jahr nachgeholt, dann heißt es eben: 30 Jahre Ortsverein Ribnitz-Damgarten plus 1. Bis zum Jahresende wird es auch keine anderen großen Feste geben“, sagt Ruth Steinke.

Aber das heißt nicht, dass Ruhe herrscht im Körkwitzer Weg 43. Langsam werde das Vereinsleben wieder hochgefahren, die Gruppenstärke erlaube das, so die Vorsitzende des Ortsvereins. „Mit der Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes haben wir alles abgesprochen, jeder, der kommt, wird in ein Buch eingetragen und wir werden auch auf die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln achten.“

„Tag der offenen Kleiderkammer “ kam gut an

Auch in der Zeit, als das Vereinsleben coronabedingt heruntergefahren werden musste, habe man Kontakt untereinander gehalten, berichtet Sigrid Anders, die zweite Stellvertreterin. „Telefonisch oder über Whatsapp klappte das ganz gut, aber natürlich sind direkte Kontakte immer besser.“

Dazu besteht jetzt wieder die Möglichkeit. Nachdem bereits am 25. Juni die Kleiderkammer erstmals nach der Zwangspause wieder geöffnet worden war, fand am Donnerstag letzter Woche ein „Tag der offenen Kleiderkammer“ statt. „Die Kleiderkammer war gut besucht“, freut sich Ruth Steinke. Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung sei auch in Corona-Zeiten erfreulicherweise nach wie vor sehr groß, berichtet sie weiter.

Aber es gebe leider immer wieder „schwarze Schafe“, die zerschlissene, nicht mehr gebrauchsfähige Kleidungsstücke abgeben. „Ich sehe dem Sack schon von außen an, was drin ist“, so Ruth Steinke. Geöffnet ist die Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins Ribnitz-Damgarten dienstags, mittwochs und donnerstags.

Vereinsleben wird wieder hochgefahren

Seit dem 5. Oktober können nun auch die Angebote des Vereinshauses wieder genutzt werden. Montags wird ab 14 Uhr zum Klönkaffee eingeladen, dienstags ist ab 13 Uhr Spielenachmittag. Mittwochs treffen sich die Frauen der Gruppe „Weiter geht‘s“. Um 18.30 Uhr wird Sport getrieben. Auf die einmal im Monat stattfindende große Kaffeerunde wird erst einmal weiterhin verzichtet. Donnerstags kommen die Mitglieder der Gruppe „Mach mit“ um 14 Uhr zusammen.

Auch die Mitglieder des Shanty-Chores haben ihr Domizil in den Räumen des DRK. Allerdings proben sie coronabedingt getrennt. Während die Musiker seit Juli jeden Montag im Körkwitzer Weg 43 üben, treffen sich die Sänger des Chores jeweils dienstags um 19 Uhr im Begegnungszentrum, weil hier mehr Platz ist und so die Abstandsregel eingehalten werden kann.

Von Edwin Sternkiker