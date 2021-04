Ribnitz-Damgarten: Darum gibt es Kritik an Kita- und Schulschließung

Ribnitz-Damgarten

Wenig überraschend: Der angekündigte harte Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern samt möglicher Schließung von Kindertagesstätten und Schulen kommt in der Region Ribnitz-Damgarten gar nicht gut an. Bereits nach Bekanntwerden der Pläne machten sich etliche OZ-Leser Luft. „Dazu fällt einem nichts mehr ein. Traurig für die Kinder“, schreibt beispielsweise unsere Leserin Steffi Radke als Kommentar zu dem Thema auf der OZ-Facebook-Seite der Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten. „Die stellen sich das so einfach vor. Was mach’ ich denn mit meinen Kindern?“, fragt hier auch Juliane Östreich.

Kritik an Kurzfristigkeit

Abermals müssen nun die Schulen in der Region in kürzester Zeit von Präsenz- auf Heimunterricht umstellen. „Wir sind darauf vorbereitet“, sagt Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten. Mit den Erfahrungen der früheren Lockdowns könne zumindest der Onlineunterricht weitestgehend problemlos umgesetzt werden. „Die Lehrer sind entspannt. Aber mit Sicherheit steigt die Belastung für Eltern und Kinder“, so Bonke. So war dank des Präsenzunterrichts in den Klassen 1 bis 6 und den 10. Klassen eine Art Normalität eingekehrt, die nun wieder verloren gehe. Auch für die Zehntklässler, also die Abschlussklasse, sei die Situation schwierig. „Einige haben Angst wegen der anstehenden Prüfungen.“ Am 28. April beginnen diese.

Vor allem die Kurzfristigkeit sorgt einmal mehr für Irritationen. Eltern müssen informiert und Formulare für die Beantragung der Notbetreuung verteilt werden. Neue gebe es hier noch nicht, weshalb Christina Bonke nun Vorlagen aus dem letzten Lockdown an die Eltern verteilt. „Alles ist wieder viel zu spät“, so Bonke.

Differenziertere Betrachtung

Gleichzeitig habe sie Zweifel an der Notwendigkeit der Schließung und hätte sich eine differenziertere Sichtweise gewünscht. „Vielleicht hätte man auf die Zahlen einzelner Städte schauen sollen“, so Bonke. In Ribnitz-Damgarten habe es während der gesamten Pandemie keine größeren Ausbrüche gegeben. Auch das Hygienekonzept an der Schule funktioniere. An der Bernsteinschule habe es seit Pandemiebeginn gerade einmal einen infizierten Schüler gegeben. Einmal musste wegen dieses einen Falls eine kleine Gruppe von Schülern in Quarantäne.

Auch in Kitas herrscht Unverständnis. „Ich sitze hier vor Zetteln und Briefen und die eigentliche Arbeit am Kind bleibt liegen. Das macht einen wahnsinnig“, sagt Antje Jacobi-Knoll. Die vierfache Mutter betreibt eine kleine Kita in der Gemeinde Semlow. 30 Kinder besuchen diese. Und fast alle werden auch am Montag wieder kommen. „Mehr als 90 Prozent sind in der Notbetreuung“, sagt die Kita-Leiterin. Die meisten Eltern würden in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten und hätten einen Anspruch darauf. An der Situation in der Einrichtung in Sachen Kontakte und Betreuung ändere sich also nichts. „Aber die Bürokratie ist ein immenser Aufwand“, so Jacobi-Knoll.

Die Eltern seien dennoch größtenteils verständnisvoll. Doch auch hier steige abermals die Belastung. „Viele Eltern wissen gar nicht mehr, was sie dazu noch sagen sollen.“ Und ein Infektionsherd sei die Kita selbst keineswegs. Mitarbeiter wie Kinder würden das Hygienekonzept der Kita einhalten. „Seit Beginn der Pandemie hatten wir keinen einzigen Fall“, so Antje Jacobi-Knoll.

