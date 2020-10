Ribnitz-Damgarten: Darum war die Feuerwehr am Mittwoch im Einsatz

Ribnitz-Damgarten/Eixen

Bei mehreren Bränden in der Region Ribnitz-Damgarten ist am Mittwoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Glimpflich ging ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Spiekersdorf in der Gemeinde Eixen aus. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Allerdings entstand hier ein Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Zwei Brände in Ribnitz-Damgarten am späten Dienstagabend riefen zudem die Kriminalpolizei auf den Plan. Sie ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung.

Gegen kurz vor 19 Uhr wurden gleich acht Feuerwehren alarmiert. Die Befürchtung: Ein Wohnhaus in Spiekersdorf würde brennen. Menschenleben seien in Gefahr. „Glücklicherweise konnte der Brand im Keim erstickt werden“, berichtete Carsten Lubsch, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Eixen.

Essen auf Herd vergessen

Eine Rentnerin hatte offenbar ihr Abendessen auf dem Herd vergessen. Daraus entstand ein Feuer, das unter anderem auf das Mobiliar und die Deckenverkleidung der Küche übergriff. Nachbarn der Rentnerin hatten laut Carsten Lubsch den Brand bemerkt und die Frau aus ihrer Wohnung geholt. Dank eigener erster Löschversuche und paralleler Alarmierung der Feuerwehr konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. „Wir waren schnell vor Ort“, so Lubsch.

Deshalb konnte für sechs der alarmierten Feuerwehren Entwarnung gegeben werden. Neun Kameraden der Eixener Wehr und neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sülze hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Rentnerin war augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

In der Nähe des Netto-Marktes in Ribnitz brannte eine Mülltonne. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Eine der Feuerwehren, die auf der Anfahrt nach Spiekersdorf den Einsatz abbrechen konnte, war die Ribnitzer-Damgartener Wehr. Dennoch mussten die Kameraden aus der Bernsteinstadt am Abend noch zweimal ausrücken. Unweit des Nettomarktes brannten gegen 19.50 Uhr mehrere Mülltonnen. Die Kameraden des Zuges I aus Ribnitz löschten das Feuer. Für umliegende Gebäude habe laut Zugführer Robert Berndt keine Gefahr bestanden. Laut Polizei entstand hier ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Brand an der Mühlenberg-Halle

Schlimmeres stand gut eine halbe Stunde später zu befürchten. Die Feuerwehren wurden zu einem Brand in der Straße Mühlenberg gerufen. Da es zunächst widersprüchliche Angaben zur Lage vor Ort gab – unter anderem hieß es, die große Mühlenberg-Sporthalle würde brennen – sei Vollalarm für die ganze Stadt ausgelöst worden. Die Löschzüge aus Ribnitz und Damgarten sowie die Löschgruppe aus Klockenhagen rückten an. Insgesamt waren hier 35 Kameraden im Einsatz.

Die Fassade der Mühlenberg-Halle in Ribnitz wurde beschädigt. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Vor Ort stellte sich heraus, dass auch hier auf der Rückseite der Halle Mülltonnen brannten. „Wir erhielten gleich Zugang zur Halle und konnten feststellen, dass es drinnen nicht brennt. Deshalb konnten wir uns auf den Brand draußen konzentrieren“, so Robert Berndt.

Nach etwa anderthalb Stunden waren die Flammen gelöscht. Allerdings wurde die Fassade der Mühlenberg-Halle an der Stelle in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei entstand hier ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei vermutet nun, dass die beiden Brände am Nettomarkt und an der Mühlenberghalle absichtlich oder zumindest fahrlässig gelegt wurden. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Bränden geben können. Diese können bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 0 38 21 / 87 50 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden.

