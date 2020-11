Umwelt/Natur - Wildes Leben in Ribnitz-Damgarten: Darum zieht es Fuchs, Waschbär und Co. in die Stadt

Der Stadtförster Falk Fleischer in Ribnitz-Damgarten rät: Wildtieren sollte es so schwer wie möglich gemacht werden, an Nahrung heranzukommen. Das ist ein Weg, um ihrer weiteren Ausbreitung Grenzen zu setzen. Denn sie sind in der Gegend auf den Vormarsch. Das sind die Gründe.