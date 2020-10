Ribnitz-Damgarten

Acht Baumalleen gibt es in Ribnitz-Damgarten und den Ortsteilen. Unter anderem eine Buchenallee auf dem Friedhof Freudenberg, die Lindenallee auf dem Neuen Friedhof Ribnitz, eine Lindenallee auf dem Neuen Friedhof Damgarten und die Lindenallee im Nizze-Park. Auf etlichen Bäumen sind Buchstaben aufgesprüht. Besonders häufig T und „BS“. Die Buchstabenkürzel hinterlassen bei so manchem Einwohner der Stadt Fragen. Heißt T, der Baum ist tot und muss abgenommen werden? Und „BS“ – steht das etwa für „beseitigen“?

Doreen Wilke vom Sachgebiet Umweltplanung der Stadtverwaltung und Stadtgärtnerin Sybille Wulf geben Entwarnung. „Das T steht für ‚Totholzentfernung‘ und ‚BS‘ bedeutet, dass bei dem so markierten Baum bei der nächsten turnusmäßig anstehenden Baumschau noch einmal ganz genau hingeschaut wird“, erläutert Doreen Wilke. „ AA“ sei auf Bäume aufgesprüht worden, bei denen eine Ausastung notwendig ist. Das seien Hinweise für die Firmen, die die Stadt mit Baumpflegearbeiten beauftragt habe. Diese würden im Rahmen des Alleenschutzprogrammes des Landes vorgenommen. T bedeute, dass auch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises die so markierten Bäume in Augenschein nimmt, weil es hier auch um das Thema Artenschutz gehe, so lege der Specht in stehendem Totholz seine Bruthöhle an, ergänzt Sybille Wulf.

Anzeige

Stadt arbeitet an digitalem Baumkataster

Künftig soll es möglich sein, mit nur einem Klick über jeden Alleebaum und auch über alle anderen Bäume im Stadtgebiet Ribnitz-Damgarten und in den Ortsteilen Informationen abzurufen. Dazu werde ein digitales Baumkataster geschaffen, informierte Doreen Wilke in der jüngsten Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses. Damit wird eine Baumsachverständige beauftragt, die im Frühjahr kommenden Jahres ihre Arbeit aufnimmt. In einem ersten Schritt wird sie die Angaben, die das analoge Baumkataster der Stadt enthält, in das digitale Baumkataster einarbeiten. 1250 Bäume sind hier erfasst.

In das digitale Kataster werden verschiedene Angaben aufgenommen, so zur Baumart, zum Alter, zum Standort des Baumes, in welcher Entwicklungsphase sich der Baum befindet, Größe und Stammumfang und es wird auch vermerkt, welche Krankheiten und Schäden er aufweist. Für den ersten Schritt der Erarbeitung des digitalen Baumkatasters hat die Stadt 17 000 Euro eingeplant. Konzentrieren wird man sich zunächst auf Kindertagesstätten, Schulen, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe sowie auf viel befahrene Straßen.

Änderungen lassen sich jederzeit nachtragen

„Wenn das digitale Kataster erst einmal erstellt ist, werden künftig alle Ergebnisse der zweimal im Jahr durchgeführten Baumkontrollen eingearbeitet und stehen damit für die Planung von Pflegemaßnahmen oder bei der Klärung der Frage, ob ein Baum gefällt werden muss, zur Verfügung“, erläuterte Doreen Wilke. Stadtgärtnerin Sibylle Wulf ergänzt: Wenn erst einmal alle Bäume digital erfasst sind, lassen sich per Tablet jederzeit Änderungen ohne großen Aufwand nachtragen.

Bauamtsleiter Heiko Körner macht deutlich, dass die Erstellung des digitalen Baumkatasters eine anspruchsvolle Aufgabe sei. Sich dieser zu stellen, sei aber unumgänglich. Zum einen, weil die Stadt damit ihrer Verkehrssicherungspflicht besser nachkommen könne. Dabei gehe es auch und nicht zuletzt um Versicherungsfragen. Mit Hilfe eines digitalen Baumkatasters lassen sich jederzeit mit nur wenigen Klicks alle Informationen über den Zustand der Bäume und die Maßnahmen, die die Stadt zu deren Sicherung ergriffen hat, lückenlos nachweisen.

Eine der vier Damgartener Rotbuchen, die durch Pilze so stark im Wurzelbereich geschädigt wurden, dass sie gefällt werden müssen. Quelle: Doreen Wilke

Mit Hilfe des digitalen Baumkatasters ließen sich aber auch Baumschauen, Pflegemaßnahmen und Kontrollen effektiver planen. „Ein Baumkataster auf Karteikarten ist heute einfach nicht mehr aktuell“, so Körner. Da alle Angaben digital aufgearbeitet werden, können auch direkt übers Baumkataster Arbeitsaufträge an Baumpflegefirmen weitergegeben werden.

Unterm Strich könnten es wohl um die 40 000 Bäume sein, die ins digitale Baumkataster aufzunehmen sind. „Das ist eine Schätzung, es können auch mehr sein. Ribnitz-Damgarten ist eben eine sehr grüne Stadt“, sagt Stadtgärtnerin Sybille Wulf. Und damit das so bleibt, werden für jeden Baum, der gefällt werden muss, neue Bäume gepflanzt. So wie jetzt für vier Rotbuchen, die im Bereich Waldstraße/Kastanienallee im Stadtteil Damgarten in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises weichen müssen. Sie seien im Wurzelbereich so massiv durch Pilze geschädigt, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben sei und „wir deshalb um eine Fällung leider nicht herumkommen“, erläutert Doreen Wilke. Ein Baum wurde bereits gefällt, die anderen drei folgen demnächst.

Für diese vier Rotbuchen werden im Stadtgebiet bzw. in den Ortsteilen im Herbst 2021 zwölf neue einheimische Laubbäume gepflanzt. An Ort und Stelle könne die Nachpflanzung nicht vorgenommen werden, weil hier bereits Pilzbefall vorhanden sei, so Doreen Wilke abschließend.

Von Edwin Sternkiker