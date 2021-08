Ribnitz-Damgarten

Seit dem Wochenende absolviert Ngoc Anh Nguyen Thi ein Praktikum in der Kirchengemeinde Ahrenshagen, Selmlow, Eixen. Die 21-jährige Theologiestudentin aus Hamburg lernt mit Pfarrer Christoph Wehring alle Aufgaben von Taufe bis Beerdigung kennen.

Die gebürtige Rostockerin ist offen für eine Rückkehr in ihre Heimatstadt nach dem Studium. Dass sie irgendwann in Hamburg predigen wird, glaubt sie eher nicht. Sie möchte gerne andere Städte und viele andere Menschen kennenlernen.

Musizieren und Schreiben

In ihrer Freizeit spielt sie Klavier in der Gemeinde an ihrem Studienort. Außerdem schreibt sie gerne. Auf einer Internetplattform von Gleichgesinnten hat sie schon eigene Texte veröffentlicht, außerdem gebe es dort Anregungen für Themen, sagt Ngoc Anh Nguyen Thi.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Theologie-Studentin liebt Katzen. Zuhause hat sie auch einen kleinen Samttiger. Während ihres Praktikums wird die Katze von ihrem Vater versorgt, wie die Tochter vietnamesischer Eltern sagt.

Von Timo Richter