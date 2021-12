Ribnitz-Damgarten: Das sind die Helfer des Weihnachtsmanns

Ribnitz-Damgarten

Es ist wieder so weit. Mal ein bisschen krakeliger, mal in Schönschrift, mal mit bunten Bildern, mal mit einer rührenden Geschichte, aber stets voller Zuversicht und Liebe gestalten dieser Tage wieder Millionen Kinder ihre Wunschzettel für das Weihnachtsfest. Natürlich werden die Listen mit den großen und kleinen Wünschen auch abgeschickt. Was viele nicht wissen: Eines seiner weltweit unzähligen Büros hat der Weihnachtsmann in Ribnitz-Damgarten. Santa Claus kann schließlich nicht alle Briefe persönlich lesen und die Wünsche erfüllen. Dafür braucht er Helfer. Und in der Bernsteinstadt in Ribnitz-Damgarten sind das Susann und Michael Wippermann.

In dem kleinen Büro in der Langen Straße in Ribnitz stapeln sich bunte Geschenke. Auf dem Schreibtisch von Susann Wippermann stapeln sich Briefe. Jeden Tag werden es mehr. Manche kommen auch per E-Mail. „Wir wollten einfach etwas Gutes tun“, sagt ihr Bruder Michael Wippermann. So einfach kann es sein, so wirksam ist es, wenn man Kinderaugen zum Strahlen bringt und Kinderherzen glücklich macht.

Michael Wippermann und seine Schwester Susann Wippermann bereiten Kindern in der Weihnachtszeit eine Freude. Das Büro der Helfer des Weihnachtsmanns befindet sich in der Langen Straße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

2019 hat Wippermann die Initiative „Chance für Kinder“ gegründet. Im vergangenen Jahr hatten er und seine Mitstreiter erstmals Weihnachtsmann bzw. Weihnachtsfrau gespielt. Sozial schwache Kinder in der Region Ribnitz-Damgarten waren aufgerufen, Wunschzettel zu schicken. Mit Spenden sollten die Wünsche erfüllt werden, so gut es geht und so lange es das Budget zuließ. Weit mehr als 200 Geschenke wurden im vergangenen Jahr verteilt.

Wunschzettel aus ganz Deutschland

Etwa 200 Wunschzettel sind laut Michael Wippermann in diesem Jahr bereits im Briefkasten des Ribnitzer Weihnachtsbüros gelandet. Das ist das ehemalige Abgeordnetenbüro von Susann Wippermann, die bis zur letzten Landtagswahl Landtagsabgeordnete war. Sie war nicht mehr zur Wahl angetreten. Die Briefe kommen dabei nicht nur aus der Region, sondern aus Städten in ganz Deutschland.

Neben Ribnitz und Damgarten sowie Barth stehen auch Köln, Berlin, Ulm oder Düsseldorf auf den Absenderadressen. „Viele Wunschzettel sind sehr süß geschrieben“, sagt Michael Wippermann. „Manchmal sind auch schlimme Geschichten dabei“, weiß Susann Wippermann. Von Krankheiten, Schulden ihrer Eltern oder sogar davon, dass der Vater im Gefängnis sitzt, berichten die Mädchen und Jungen. Die Corona-Pandemie sei aktuell das größte Thema, das die Kinder belaste.

Das Spendenkonto der Initiative „Chance für Kinder“ Die Initiative „Chance für Kinder“ finanziert ihre Projekte komplett durch Spenden. Auf der eigenen Homepage www.chance-fuer-kinder.de gibt es ein Spendenformular. Auch auf der Plattform www.betterplace.org kann gespendet werden. Das Spendenkonto lautet außerdem. Kontoinhaber: Initiative Chance für Kinder e.V. IBAN: DE11 1309 1054 0001 2912 62 BIC: GENODEF1HST

Michael und Susann Wippermann erleben dann auch Geschichten wie die folgende. „Ein Junge hat sich eine Metallbrotdose gewünscht, weil seine Plastikdosen immer in der Schule von Rowdys zerstört werden“, beschreibt Susann Wippermann. Ein etwas ungewöhnlicher Wunsch. „Wir haben ihm die Dose gekauft und ihm gesagt, er soll sich etwas Richtiges wünschen.“

Ein anderes Kind habe sich etwas für seine Mutter gewünscht. „Die Mama schenkt dem immer so viel. Sie soll auch mal an sich denken“, so Michael Wippermann. „Deshalb sollen wir ein Geschenk für die Mama besorgen.“

Projekt wird durch Spenden finanziert

Bis zu 30 Euro sind pro Geschenk eingeplant. Auf den ersten Blick nicht viel, aber ausreichend, um Kindern eine große Freude zu machen. Puppen bei den Mädchen und Autos bei den Jungen sind angesagt. „Manchmal muss ich auch nachforschen“, sagt Susann Wippermann. Denn nicht jedes Spielzeug kenne sie. Zwischen einem und 16 Jahre seien die Absender der Wunschzettel alt.

Auch während der Corona-Krise oder nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hatte die Initiative Hilfsprojekte gestartet. Finanziert werden diese durch Spenden. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Es gibt ein Spendenformular auf der Homepage der Initiative unter www.chance-fuer-kinder.de und einen Eintrag auf der Fundraising-Plattform www.betterplace.org. Auch online erfährt die Initiative Unterstützung. So haben beispielsweise bereits bekannte Streamer auf der Plattform Twitch für die Initiative Geld gesammelt.

„Es macht riesigen Spaß“, sagt Michael Wippermann. „Es es toll, die Dankbarkeit zu spüren“, sagt Susann Wippermann. Das dürfte am Freitag, 17. Dezember, wieder der Fall sein. Dann sind die Ribnitz-Damgartener Wunschzettelkinder aufgerufen, ihre Pakete im Büro in der Langen Straße abzuholen. Bis 14 Uhr ist das an dem Tag möglich.

Von Robert Niemeyer