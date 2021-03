Ribnitz-Damgarten/Körkwitz

Im Jahr 2005 erschienen die „Steine am Ostseestrand“ des Stralsunder Autors, Geologen und Hobbyfotografen Rolf Reinicke beim Demmler Verlag und verkauften sich seitdem weit über 150 000 Mal. Dieser Bestseller lieferte den Startschuss für eine der erfolgreichsten Reihen des Verlages: Die Strandfunde- und Geologiereihe.

Sie ist bei großen und kleinen Leserinnen und Leser gleichermaßen beliebt. Wie sehr, das zeigt ein Blick in die Bestsellerliste des Verlages für das Jahr 2020. „Mit über 4065 verkauften Exemplaren steht das Buch ‚Steine am Ostseestrand‘ unangefochten auf Rang 1“, sagt Verlagsassistentin Mareen Bartels.

Um die fünf Neuerscheinungen pro Jahr

Es folgen „Strandschätze“ und „Fossilien am Ostseestrand“, ebenfalls von Rolf Reinicke. Auf den vierten Platz kommt aus der ebenfalls sehr erfolgreichen Reihe Pflanzen- und Naturprodukte der Band 17 „Quitte“. Das Ehepaar Evemarie und Dr. Frank Löser aus der Nähe von Schwerin hat dieses Buch geschrieben. Mit diesem Buch setzen sie ihre Bemühungen fort, alte Früchte neu zu entdecken und in die Küche zu holen. Auf Platz fünf der Bestsellerliste des Verlages schaffte es das Kinderbuch „Mein Insel-Wimmelbuch“ von dem Illustrator Marc Robitzky.

Seit dem 10. März ist der zweite Band des Kinderbuches "Mäh! Maa! Möh!" erhältlich. Quelle: Repro: OZ

Ein Buch möchte Mareen Bartels besonders jungen Leserinnen und Lesern ans Herz legen: „Die zwei Riesen vom Sund“ von Ulrich Völkel und Katrin Kadelke. Das stehe in der Gesamtbestsellerliste zwar auf Platz 9, in der Kategorie Geschichten für Kinder und Jugendliche liege es aber ganz vorn.

Knapp 100 Titel im Verlag

Knapp 100 Titel umfasst derzeit das lieferbare Programm des Demmler Verlages, der 1990 in Schwerin gegründet wurde und mittlerweile seinen Sitz im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Körkwitz hat. Seit 2002 gehört er zur Verlagsgruppe Grünes Herz. Um die fünf Neuerscheinungen kommen pro Jahr hinzu. Gekauft wird das Programm bis zu 75 Prozent von Urlaubern.

Mit zwei neuen plattdeutschen Büchern startet der Demmler Verlag in das diesjährige Frühjahr, informiert Mareen Bartels. Das ist zum einen der zweite Band des Kinderbuches „Mäh! Maa! Möh!“ von Anke Ortlieb. Er lässt die jungen Leserinnen und Leser über die plietschen Schafe Rosa, Moppel und Fuch schmunzeln, die sich in ihrer neuen Heimat bei Jörg und seinem Kater Fussel richtig gut eingelebt haben. Doch das ruhige Dorfleben wird schon bald völlig auf den Kopf gestellt, als Jörgs Schatztruhe gestohlen wird. Rosa, Moppel, Fuch und der Kater sind sich einig, dass sie Jörg unbedingt seinen größten Schatz zurückbringen müssen.

Doch auf die Schatztruhe hat auch die Elster ein Auge geworfen und macht den Tieren ein Angebot. „Mäh! Maa! Möh! – un de oll Schatztruh“ ist im Mecklenburg-Vorpommern-Platt – nach der Orthografie von Renate Hermann-Winter – geschrieben. Das Buch beinhaltet außerdem eine hochdeutsche Übersetzung.

Geschichte von Kater Liam ins Plattdeutsche übersetzt

Mit „Kater Liam“ von der preisgekrönten Hamburger Autorin und Illustratorin Jutta Bauer „stellen wir zum ersten Mal eine plattdeutsche Übersetzung vor“, erläutert Mareen Bartels. Ulrike Stern vom Kompetenzzentrum Niederdeutsch der Universität Greifswald hat den Text behutsam ins Plattdeutsche übertragen und ihm damit noch einmal eine ganz eigene Komik verliehen.

Die Geschichte: Kater Liam war ein Streuner. Er wurde vor 17 Jahren von Frau B. bei einer „Katzensammlerin“ entdeckt. Seitdem lebt er bei ihr in Hamburg und arbeitet dort auf der Terrasse mit Blick auf alles, was in der Welt so Wichtiges vor sich geht: Zaunkönige, Eichhörnchen und ein Kanal. Und sehr aufmerksam studiert er auch die Menschen. Mit viel Liebe und Humor hat Jutta Bauer die Erkenntnisse ihres Katers aus 17 Jahren Mensch- und Tierstudien zusammengetragen und beim Carl-Hanser-Verlag veröffentlicht.

Plattdeutsche Bücher seit 10. März erhältlich

Wie Mareen Bartels weiter mitteilte, sind die beiden Neuerscheinungen seit dem 10. März erhältlich. Seit Januar dieses Jahres ist sie beim Demmler Verlag als Verlagsassistentin tätig und freut sich darauf, in diesem Jahr weitere neue Vorhaben auf den Weg bringen zu dürfen. „Darunter befindet sich auch wieder ein plattdeutsches Projekt“, verrät die 30-Jährige. Derzeit steckt sie in den letzten Zügen ihres Germanistikstudiums, das sie im Sommer abschließen wird.

Gemeinsam mit ihrem Verlobten und dem zweijährigen Sohn lebt sie in Greifswald. Die letzten anderthalb Jahre hat sie bereits als freie Lektorin gearbeitet und bringt deshalb schon viele Erfahrungen mit. Dem Demmler Verlag und der Verlagsgruppe Grünes Herz ist sie keine Unbekannte, da sie hier vor vier Jahren bereits ein Praktikum absolviert hat.

Von Edwin Sternkiker