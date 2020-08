Barth/Neuhaus/Prerow

Wer in die Barther Eismanufaktur am Westhafen kommt, hat die Qual der Wahl. Über 20 Eissorten – vom klassischen Vanille-Eis bis hin zum Rumkugeleis – werden hier täglich angeboten. Bei den Kunden scheint das gut anzukommen, denn die Barther haben beim OZ-Eisdielentest in diesem Jahr klar gewonnen. Mit 556 Stimmen (69,8 Prozent) lagen sie klar vorne und setzten sich gegen die weiteren zehn Eisdielen in der Region Ribnitz-Damgarten, die mit im Rennen waren, durch.

Doch trotz der großen Auswahl, die die vier Barther Susanne und Wolfgang Skorwider und dessen Söhne Nick und Steve anbieten, bleibt Vanille die beliebteste Sorte. „Das liegt aber vor allen an den Eisbechern“, sagt Wolfgang Skorwider.

Barther siegten auch 2019

Der gebürtige Magdeburger hat gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im März vergangenen Jahres die Eisdiele eröffnet. Die vier konnten schon im vergangenen Jahr beim OZ-Eisdielentest überzeugen und gewannen gegen den Vorjahressieger „Hein & Stin“ aus Prerow. Die Prerower landeten in diesem Jahr mit 39 Stimmen (4,9 Prozent) auf Platz drei.

Platz zwei belegt die Eisdiele „Glassissimo“ aus Dierhagen-Neuhaus mit 93 Stimmen (11,7 Prozent). „Wir haben unsere Eisdiele im August 2010 eröffnet und sind ein kleiner Familienbetrieb“, berichtet Susan Glaß. Neben ihrem Mann Marco, der hinter der Theke das Eis verkauft, hilft auch Tochter Lea mit. Susan Glaß steht in der Küche und macht das Eis. „Ich experimentiere gerne. Besonders beliebt sind bei unseren Kunden Quark-Sanddorn, Salzkaramell und unsere Fruchtsorbets.“ Unterstützung bei der Eisherstellung bekommt sie auch von ihrer Tochter.

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Mehr Infos und den Link zur Abstimmung finden Sie auf ostsee-zeitung.de/eisdielentest. Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von Anika Wenning