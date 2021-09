Ribnitz-Damgarten: Deshalb kam es im Bauausschuss zum Eklat

Ribnitz-Damgarten/Klockenhagen

Beim Tagesordnungspunkt Neubau Kita Klockenhagen hielt es Wolfram Kiupel in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses am Dienstag nicht mehr auf seinem Stuhl. Demonstrativ verließ er die Sitzungsrunde im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten vorzeitig. Kiupel (fraktionslos) ist Stadtvertreter sowie Mitglied des Ortsbeirates Klockenhagen und nahm als Gast an der Zusammenkunft teil.

Und das war dem demonstrativen Verlassen der Sitzung vorausgegangen: Bauamtsleiter Heiko Körner erinnerte daran, dass sich die Mitglieder der Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 18. August mit sehr großer Mehrheit dafür aussprachen, dass die neue Kita in der Dorfmitte neben der alten Kita errichtet wird. Träger der Einrichtung ist der ASB-Regionalverband Warnow-Trebeltal. Er veranschlagt die Bausumme auf über zwei Millionen Euro.

Veränderungen beim Baukörper

Bei dem Areal, auf dem gebaut werden soll, handelt es sich um eine 2500 Quadratmeter große Grünfläche, die derzeit als öffentlicher Sport- und Spielplatz genutzt wird. Eigentümerin der Fläche ist die Stadt Ribnitz-Damgarten. Für diesen Standort sind auch alle Eltern und Erzieherinnen sowie die Mitglieder des Ortsbeirates Klockenhagen - mit Ausnahme von Wolfram Kiupel.

Der Grund dafür, dass sich der Bauausschuss am Dienstag ein weiteres Mal mit dem Kita-Neubau beschäftigte: Gegenüber den ursprünglichen Planungen soll das Gebäude nicht als langgestreckter Baukörper errichtet werden, sondern in L-Form. Deshalb muss nun der Bebauungsplan geändert werden. Das soll über ein beschleunigtes Verfahren nach Paragraph 13a Baugesetzbuch passieren. Dazu lag dem Bauausschuss der entsprechende Aufstellungsbeschluss vor, dem alle Mitglieder zustimmten. In ihrer Sitzung am 20. Oktober haben dann die Stadtvertreter das letzte Wort.

Wolfram Kiupel sagte vor der Abstimmung: „Ignorieren Sie nicht meinen Einspruch, der von 330 Einwohnerinnen und Einwohnern unterschrieben wurde.“ Das entsprechende Schreiben war im Sommer an die Stadtverwaltung gegangen. Die Kritiker betonen, dass sie nichts gegen einen Kita-Neubau als solchen haben, sondern nur gegen den geplanten Standort in der Dorfmitte seien. Im Einspruch wird das so begründet: „Der Dorfplatz ist der historisch gewachsene Mittelpunkt des Ortes Klockenhagen und wurde für öffentliche Allgemeinzwecke sowie als Sport- und Spielplatz angelegt. Eine zweckentfremdete Bebauung bedeutet einen Entzug für die Öffentlichkeit vor Ort und ist ein drastischer Eingriff in das historisch gewachsene Ortsbild.“ Deshalb fordern die Kritiker, die Kita an einem anderen Standort zu errichten.

Kiupel brachte aber noch eine weitere „Lösung“ ins Spiel, die aber „einfach weggewischt wird“, wie er in der Bauausschusssitzung wörtlich sagte. Damit meint er die Sanierung der alten Kita.

Dazu hatte sich die Stadtverwaltung bereits mehrmals geäußert, zuletzt in der Sitzung der Stadtvertreter am 18. August. Hier erläuterte Körner, dass die Schaffung der notwendigen zusätzlichen Plätze in dem derzeit von der Kita genutzten Gebäude nur mit einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand hinzubekommen wäre. Man sei deshalb zu dem Schluss gekommen, dass die Schaffung der zusätzlichen Kapazitäten nur über einen Neubau machbar sei. Und was generell die Standortfrage angeht: Man habe auch andere Standorte in Klockenhagen geprüft und sei am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass der Standort im Ortskern der beste sei.

Gebaut werden soll im kommenden Jahr

Und da sich die Stadtvertreter in ihrer letzten Sitzung dafür ausgesprochen haben, dass die neue Kita in der Dorfmitte gebaut werden soll, ging es in der Sitzung des Bauausschusses „auch nicht mehr um die Standortfrage, sondern nur noch darum, ob der Neubau so umgesetzt wird, wie es die neue Planung vorsieht“, brachte es Stefan Stuht auf den Punkt. Er leitete die Zusammenkunft.

Bauamtsleiter Körner appellierte an Kiupel und andere Kritiker „anzuerkennen, dass ihre Meinung nicht die Mehrheitsmeinung ist“.

Stefan Stuht fragte, ob es von Klockenhägern bereits Ideen für eine Nachnutzung der alten Kita gebe. Dies bejahte Bauamtsleiter Körner und verwies darauf, dass Reinhard Röwer - er ist Vorsitzender des Dorfvereins - in der Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen am 22. September eine Art Dorfgemeinschaftshaus vorgeschlagen habe. Man sei offen für weitere Ideen. Was am Ende finanziell und baulich machbar ist und wie das Haus betrieben werden kann, das müsse man abwägen. Zunächst müsse aber erst einmal die neue Kita gebaut werden. „Wir möchten über einen Erbbaupachtvertrag im kommenden Jahr gemeinsam mit dem ASB dieses Vorhaben umsetzen“, so Körner abschließend.

Von Edwin Sternkiker