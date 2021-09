Ribnitz-Damgarten

Die Umweltinitiative Klockenhagen zeigt sich enttäuscht über die Ergebnisse bei der Neuverpachtung der stadteigenen landwirtschaftlichen Flächen. Man habe feststellen müssen, dass es bei der Neuverpachtung keine grundsätzliche Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Praxis geben werde, heißt es in einem von Thomas Raskop, Marianne Zeuge und Susanne Wieben verfassten Schreiben an die Ribnitz-Damgartener Stadtvertreter. Das ging ihnen bereits als Mail am 12. Juli zu. Bisher habe man von keinem einzigen Antwort erhalten, informierte Thomas Raskop.

Auf rund 500 Hektar wird konventionell gewirtschaftet

Obwohl die Stadt betone, sich für mehr Artenschutz und Biodiversität einzusetzen, erfolge eine Weiterführung aller Pachtverträge mit den bestehenden Pächtern, kritisiert die Initiative. Eine Reduzierung des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, zum Beispiel Glyphosat, in den konventionell arbeitenden Betrieben „war und ist erstmal nicht vorgesehen“. Auch nicht zeitlich gestaffelt. Auf derzeit knapp 500 der insgesamt 1300 Hektar der von der Stadt verpachteten landwirtschaftlichen Flächen bleibe es bei der konventionellen Landwirtschaft.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Wir denken, die Stadtverwaltung hat sich damit eine große Gestaltungsmöglichkeit entgehen lassen.“ Das sieht das Rathaus anders und verweist darauf, dass man sich von dem Ziel, auf allen Flächen auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln zu verzichten, nicht verabschiedet habe. Bauamtsleiter Heiko Körner sagte, dass man konventionell wirtschaftende Betriebe nur mehr Zeit geben möchte, auf die ökologische Produktion umzustellen. Mit den neuen Pachtverträgen über sechs und zwölf Jahre soll dieses Ziel erreicht werden. Bei konventionell wirtschaftenden Betrieben soll die Laufzeit auf sechs Jahre begrenzt werden. Bei Vorlage eines schlüssigen Biodiversitätskonzeptes spätestens im fünften Pachtjahr kann der Pachtvertrag jedoch um weitere sechs Jahre verlängert werden. Ökologisch wirtschaftende Betriebe erhalten von vornherein die Möglichkeit des längeren, also zwölfjährigen Pachtvertrages.

Im Übrigen würden konventionell wirtschaftende Betriebe an vielen Stellen bereits jetzt an etlichen Stellen sehr viel für die Ökologie tun, betont Körner. Diese Bemühungen unterstütze die Stadt ausdrücklich und möchte deshalb weiter mit diesen Landwirten zusammenarbeiten.

Neben bisherigen Pächtern haben sich neue Bewerber gemeldet

Neben den bisherigen Pächtern hatten sich auch neue Bewerber bei der Stadt gemeldet. Einer von ihnen ist Markus Neubauer. Ökologischen Ackerbau auf bis zu 200 Hektar würde er gern betreiben, aber auch 50 bis 60 Hektar wären in Ordnung, sagt der Damgartener. „Ich habe auch ein Konzept geschrieben. Aber das wollte man im Ribnitzer Rathaus erst gar nicht sehen. Es gab also keine Prüfung. Darüber bin ich sehr enttäuscht, denn ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht.“

Beworben hatte sich auch Thomas Mandel aus dem Ortsteil Körkwitz. Er betreibt auf kleiner Fläche privaten Gartenbau, seine Frau ist Agraringenieurin. Maximal 30 Hektar Ackerland möchten sie ökologisch bewirtschaften, dazu noch 10 bis 20 Hektar Weideland. Er habe ein Schreiben in die Hand bekommen, in dem stand, worauf es der Stadt bei der Neuverpachtung ankomme. „Ich habe daraufhin ein Konzept erarbeitet und an das Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung, an den Bürgermeister und auch an den Landwirtschafts- und Umweltausschuss geschickt. In diesem Konzept habe ich mich eindeutig zum ökologischen Acker- bzw. Gartenbau bekannt. Bis heute habe ich allerdings weder eine Zu- noch Absage erhalten“, berichtet Thomas Mandel.

Heiko Körner informierte darüber, dass noch nicht in jedem Falle eine Entscheidung gefallen sei. Das treffe sowohl auf bisherige Pächter als auch auf neue Interessenten zu. Noch bis Ende September sei Zeit für Vertragsverhandlungen.

Die Umweltinitiative wirft der Stadtverwaltung auch vor, dass sie an den politischen Gremien vorbei arbeite. Dies weist Körner entschieden zurück. Man habe in verschiedenen Gremien, vor allem im Landwirtschafts- und Umweltausschuss, ausführlich und öffentlich mehrmals über das Thema Neuverpachtung diskutiert und die Herangehensweise der Stadt erläutert. Eine Aussage, die Ausschussvorsitzender Helge Eggersmann (SPD/Grüne) dick unterstreicht. „Wir haben auch dann über das Thema Neuverpachtung gesprochen, wenn es nicht auf der Tagesordnung stand. Die Stadtverwaltung hat uns stets auf dem Laufenden gehalten“, so Eggersmann. Er sagte abschließend, dass man als beratender Ausschuss auch ein Auge darauf haben werde, wie die neuen Pachtverträge umgesetzt werden.

Von Edwin Sternkiker