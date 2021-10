Ribnitz-Damgarten

Vor fast genau 30 Jahren wurden die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH auf Beschluss der Stadtvertretung gegründet. Anteilseigner des kommunalen Versorgungsunternehmens waren zu diesem Zeitpunkt zu 51 Prozent die Stadt Ribnitz-Damgarten, zu 39 Prozent die HGW Hansegas GmbH und zu 10 Prozent die Partnerstadt Buxtehude. 1998 erwarb die Stadt Ribnitz-Damgarten den Buxtehuder Anteil und ist damit zu 61 Prozent am Unternehmen beteiligt.

Am Tag der Gründung konnte sich sicher niemand vorstellen, vor welchen Herausforderungen das kommunale Unternehmen mit seinen heute zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 30 Jahre später stehen würde. „Die größte Herausforderung ist die Bewältigung der Energiewende, deren Konsequenzen im Einzelnen noch gar nicht absehbar sind“, so bringt es Geschäftsführer Sebastian Pott auf den Punkt.

Stromversorgung als weiteres Standbein

Klar ist, dass es einschneidende Veränderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität geben wird. Die will Deutschland 2045 erreichen. Ab dann sollen nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden wie wieder gebunden werden können.

In diesem Zusammenhang nennt der Geschäftsführer die Stichworte E-Mobilität, erneuerbare Energien, alternative Wärmeversorgung und CO2-Reduktion. Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei die Bereitschaft groß, an der Lösung dieser Aufgaben mitzuwirken. Allerdings sei es derzeit schwer, für offene Stellen qualifizierte Fachkräfte zu finden. Dieses Problem werde sich, wie in allen Branchen auch, in den nächsten Jahren sogar noch deutlich verschärfen, fürchtet Pott.

Das Hauptgeschäft der Stadtwerke ist die Belieferung der Kunden mit Erdgas und Fernwärme sowie der technische Netzbetrieb für das Erdgasnetz. Um sich ein weiteres Standbein zu schaffen, liefert das Unternehmen seit Juli letzten Jahres auch Strom.

Das Blockheizkraftwerk in der Rigaer Straße erhielt 2020 ein neues, hocheffizientes Modul und ist damit ein wichtiger Baustein zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Quelle: Stadtwerke

Besonders viel CO2 könne bei der Wärmeversorgung eingespart werden. Da gebe es einen klaren Trend zur strombasierten Wärmeversorgung, sagt Pott. Zu den größten Abnehmern der von den Stadtwerken produzierten Fernwärme gehören die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH und die Wohnungsgenossenschaft Am Bodden. Auch über Solarthermie als eine Möglichkeit zur CO2-freien Wärmeversorgung denke man nach, so Sebastian Pott.

Großes Potenzial biete weiterhin Wasserstoff. Ob und in welchem Umfang dieser Energieträger auch in Ribnitz-Damgarten künftig einen Beitrag zur Fernwärmeversorgung und damit zur CO2-Reduzierung leisten könne, müsse man sehen.

Einen großen Schritt vorangekommen bei der CO2-Reduzierung sind die Stadtwerke durch den Einsatz von hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Davon gibt es zwei, nämlich im Mittelweg und in der Rigaer Straße. Sie stellen Wärme und Strom bereit. Der Strom wird unter dem Markennamen „Bernsteinstrom“ angeboten. Durch seinen Verkauf wird dazu beigetragen, dass der Anteil an erneuerbarer Energie im Stromnetz weiter steigt.

Die Stadtwerke bieten den Kunden auch CO2-neutrales Öko-Gas, sogenanntes grünes Gas, an. Verkauft wird es unter dem Markennamen Bernsteingas. Öko-Gas hört sich gut an, aber was ist an diesem Gas ökologisch? Die Erklärung: Die durch die Verbrennung von Bernsteingas entstehenden Emissionen werden an anderer Stelle kompensiert durch die Unterstützung von zertifizierten und anerkannten Klimaschutzprojekten weltweit. Der CO2-Ausgleich beträgt unterm Strich 100 Prozent.

Ladestationen für Elektroautos

Auch die E-Mobilität ist ein Thema für die Stadtwerke. Sie wollen dabei sein, wenn es in Ribnitz-Damgarten um die Schaffung der Ladeinfrastruktur im privaten, öffentlichen und halb öffentlichen Bereich geht. „Die Anfragen nehmen deutlich zu“, berichtet der Geschäftsführer. Für die Installation von Ladestationen suche man einen Partner, der die dafür notwendige Expertise mitbringt und in der Lage ist, alle drei Bereiche abzudecken.

Abschließend betont er, dass die Stadtwerke nicht nur als kommunales Versorgungsunternehmen fest in der Region verwurzelt seien. Man habe sich auch die Förderung von Kunst, Kultur und Sport auf die Fahnen geschrieben und übernehme Verantwortung im sozialen Bereich. Mit dabei waren die Stadtwerke auch beim Familienfest im August rund um das Begegnungszentrum mit verschiedenen Angeboten. „Für uns war das eine Premiere, denn als Stadtwerke sind wir mit unserer Teilnahme am Familienfest überhaupt das erste Mal öffentlich aufgetreten“, sagt Pott. Dass die Angebote sehr gut angenommen wurden, freue ihn sehr. „Für uns ist das eine Bestärkung, auch bei anderen Veranstaltungen Präsens zu zeigen“, so der Geschäftsführer abschließend.

Von Edwin Sternkiker