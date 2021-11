Ribnitz-Damgarten

Sie ist rund, bunt beklebt und mittlerweile 166 Jahre alt: die Litfaß-Säule. Immerhin elf dieser analogen Werbeträger gab es mal in Ribnitz-Damgarten. Jetzt sind es noch sechs. Während anderenorts längst digitale Anzeigen die Werbebotschaften oder Veranstaltungshinweise in die Welt hinausblinken und sich jeder Mensch zu jeder Zeit und an jedem Ort mit seinem internetfähigen Handy alle gewünschten Informationen holen kann, sorgen die Säulen aus Beton in der Bernsteinstadt noch für einen Hauch von Nostalgie.

Aber nun ist deren Zeit offenbar auch hier abgelaufen. Sie sollen abgebaut werden, heißt es auf OZ-Anfrage aus dem Büro für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung.

Freilichtmuseum kümmerte sich um Bewirtschaftung

Hintergrund: Viele Jahre lang wurden die Ribnitz-Damgartener Litfaßsäulen auf Pachtbasis von einer Rostocker Firma bewirtschaftet. Ein Vertrag mit der Stadt regelte alles. Der räumte der Stadt auch das Recht ein, Plakate für eigene Zwecke zu kleben, zum Beispiel um auf städtische Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Ende 2018 war dann der Vertrag mit der Rostocker Werbeagentur ausgelaufen.

Für die Stadtverwaltung hätte die Bewirtschaftung der Säulen einen zu hohen Verwaltungsaufwand bedeutet. In dieser Situation kam das Freilichtmuseum Klockenhagen ins Spiel. Geschäftsführer Fried Krüger wollte verhindern, dass auch diese letzten sechs Litfaßsäulen aus dem Stadtbild verschwinden.

Und so bot er 2019 an, dass man sich um deren Bewirtschaftung kümmern wolle. Zum einen, um auf Veranstaltungen des Freilichtmuseums aufmerksam zu machen. Aber auch alle Einrichtungen und Veranstalter waren eingeladen, diese Werbemöglichkeit mit eigenen Plakaten zu nutzen. Und so wurde ein entsprechender Vertrag mit der Stadt abgeschlossen.

„Im ersten Jahr lief es gut“, sagt Fried Krüger. „Doch in den beiden folgenden Jahren haben wir unsere eigenen Ansprüche an eine niveauvolle Bewirtschaftung nicht erfüllen können. Es hat kaum Nachfrage gegeben.“ Am Preis könne es jedenfalls nicht gelegen haben. Der sei sehr moderat gewesen. Den eigentlichen Grund dafür, dass die analoge Werbung mit Litfaßsäulen nicht funktionierte, sieht er darin, dass offenbar doch eher auf digitale Werbung gesetzt wird. Hinzu kam Corona. „Da keine oder kaum noch Veranstaltungen stattfanden, gab es auch keine Plakatwerbung mehr“, so Krüger. Aus diesem Grunde habe man den Vertrag mit der Stadt gekündigt.

Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis

„Litfaßsäulen sind herrlich nostalgisch. Deshalb finde ich es nach wie vor sehr schade, dass sie immer mehr aus der Mode kommen“, sagt der Geschäftsführer des Freilichtmuseums Klockenhagen. Deshalb würde er gern eine Litfaßsäule von der Stadt übernehmen, um sie als Werbeträger fürs Museum zu nutzen. Er könnte sich vorstellen, dass sich die Säule gut am Radweg zwischen Klockenhagen und Neu Hirschburg machen würde.

Christine Lohrmann, zuständig für das Stadt- und Tourismusmarketing, bedauert es, dass die Bewirtschaftung der Litfaßsäulen durch das Freilichtmuseum Klockenhagen nicht funktioniert hat. Sie sieht aber auch keine Möglichkeit, dass die Stadt diese Aufgabe übernimmt. „Aufwand und Nutzen stehen einfach in keinem vernünftigen Verhältnis.“ Es sei ja nicht mit dem Bekleben getan, man müsse zum Beispiel auch kontrollieren, dass nicht wild geklebt wird, so Christine Lohrmann.

Doch es gebe Alternativen, nämlich digitale Info-Säulen. Sie sollen an mehreren Standorten in der Stadt installiert werden und Gäste und Bürger über Veranstaltungen und Bekanntmachungen informieren.

Die Idee, Plakatsäulen aufzustellen, hatte der Berliner Drucker Ernst Litfaß. Damit wollte er der Wildplakatierung entgegenwirken. Litfaß schlug den Behörden vor, überall in der Stadt Säulen aufzustellen, an denen die Menschen ihre Plakate anhängen konnten. Nach langen Verhandlungen erteilte der Berliner Polizeipräsident Litfaß im Dezember 1854 die erste Genehmigung für seine „Annoncier-Säulen“. Er bekam von der Stadt Berlin ein bis 1865 gültiges Monopol für die Aufstellung seiner Säulen. Dafür musste er sich verpflichten, auch die neuesten Nachrichten zu veröffentlichen. Im Jahr 1855 wurden die ersten 100 Litfaßsäulen in Berlin aufgestellt und nach ihrem Erfinder benannt.

Von Edwin Sternkiker