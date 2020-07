Ribnitz-Damgarten

In Sachen Einkaufsmärkte ist in Ribnitz-Damgarten jede Menge in Bewegung. Nachdem 2018 im Rostocker Landweg in Ribnitz Aldi in ein neues Gebäude einziehen konnte und der benachbarte Famila-Markt 2019 umfassend modernisiert wurde, stehen jetzt weitere Bauvorhaben an oder sind bereits im Gange.

Auf Hochtouren laufen seit einiger Zeit die Bauarbeiten auf dem etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück der ehemaligen Glashütte in der Saaler Chaussee im Stadtteil Damgarten. In das neue Gebäude wird der Edeka-Markt einziehen. Der befindet sich derzeit noch in der Herderstraße. Mit einer Verkaufsfläche von nur 425 Quadratmetern ist der Edeka-Standort an seinem alten Standort aber weder zeitgemäß noch wettbewerbsfähig. Deshalb die Entscheidung, neu zu bauen und umzuziehen.

Edeka soll zu Weihnachten fertig sein

Der neue Supermarkt soll eine Verkaufsfläche von 1250 Quadratmetern haben. Laut Stadtverwaltung sei es das Ziel von Edeka, dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft bereits im Neubau stattfinden soll. Verkehrstechnisch ist der künftige Markt gut angebunden und von einem großen Teil der Damgartener Bevölkerung auch fußläufig erreichbar.

Auf gutem Weg ist man auch in der Damgartener Chaussee, berichtet Stadtarchitekt Heiko Werth. Hier will sich der Lebensmitteldiscounter Norma neu aufstellen. Der Plan: Der alte Standort soll aufgegeben und in der ersten Reihe an der Damgartener Chaussee neu gebaut werden. Die frei werdenden Flächen des alten Norma-Standortes möchte die Stadt nutzen, um hier Bauflächen für Wohnhäuser zu erschließen.

In der Saaler Chaussee in Damgarten wird emsig gebaut. Hier wird Edeka einziehen. Quelle: Edwin Sternkiker

„Unterm Strich haben wir eine echte Win-win-Situation“, sagt Heiko Werth. Norma stärke durch die Verlagerung in die erste Reihe diesen Standort und die Stadt könne die frei werdenden Einzelhandelsflächen für die Wohnbebauung nutzen. „Aus unserer Sicht bietet sich hier die Errichtung von Bungalows an“, so Heiko Werth. Positiver Nebeneffekt: Der Norma-Neubau würde das künftige Wohngebiet zur Damgartener Chaussee hin abschirmen.

Alte Kaufhalle in Rostocker Straße wird abgerissen

Land in Sicht ist auch für den Bau eines Penny-Marktes auf dem Gelände der ehemaligen in den 1970er Jahren erbauten Kaufhalle in der Rostocker Straße in Ribnitz. 2017 hatte die Stadt das Grundstück per Erbbaurechtsvertrag an die Rewe-Gruppe, zu der auch die Discounter-Kette Penny gehört, verkauft.

Der Penny-Markt – inklusive Bäcker – soll eine Gesamtverkaufsfläche von 1100 Quadratmetern haben. Aktuell befinde man sich noch im B-Planverfahren, so dass zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Angaben zum zeitlichen Ablauf gemacht werden können, teilte Anja Schwerdtfeger von der Penny-Regionsleiterassistenz Region Ost auf Anfrage von OZ mit. „Sobald wir Planreife des B-Plans erlangt haben, wird die alte Kaufhalle abgerissen und anschließend mit dem Hochbau des neuen Penny-Marktes begonnen. Zwischenzeitlich sind diverse Gutachten und Untersuchungen abgeschlossen, so dass wir von einem Baubeginn möglichst 2021 ausgehen“, informierte sie weiter.

Penny-Markt soll Nahversorgung sichern

Mit der Entscheidung, in der Rostocker Straße einen weiteren Einkaufsmarkt zuzulassen, entspreche man dem Einzelhandelskonzept, erläutert Werth. Laut diesem gebe es zwischen Bodden-Center und Innenstadt eine Lücke in der Nahversorgung. Die könne nun geschlossen werden. Klar sei von Anfang an gewesen: Der neue Markt dürfe weder den Rewe-Einkaufsmarkt und Geschäfte in der Innenstadt noch das Bodden-Center gefährden. Aus diesem Grunde habe man keinen Vollsortimenter gewollt, der sich hier ansiedelt, sondern einen Einkaufsmarkt auf Discounter-Niveau, der die Nahversorgung absichert. Deshalb Penny.

