Ribnitz-Damgarten

Der Spielplatz am Hafen in Ribnitz-Damgarten hat es Ronny Wal angetan. Dort können sich die Kinder austoben, er selbst genießt mit seiner Frau ein Fischbrötchen gleich nebenan – und am vergangenen Sonntag auch einen Glühwein. Sonntage stehen bei ihm hoch im Kurs. Mit der gesamten Familie geht es hinaus in die Umgebung, sagt der Hausmeister aus Dummerstorf bei Rostock. „Wir nehmen das, was Corona zulässt.“

Flankenschläger

Bewegung ist nicht nur für den 45-Jährigen wichtig – der spielt Fußball und ist auf dem Tennisplatz aktiv –, auch der Nachwuchs betätigt sich schon sportlich. Tennis und Skifahren stehen obenan. Auch beim Vater. Der fährt mit den Brettern nach Tschechien und Österreich. Selbst sagt er zu dem Hobby: „Da sind wir als Norddeutsche ganz schön verrückt.“

Ronny Wal glaubt nicht daran, in diesem Jahr noch auf die Piste zu kommen. Umso mehr konzentriert er sich auf den Spielbetrieb zu Hause. Als Fußballer beispielsweise schlägt er die Flanken vom rechten Lauf kommend.

Von Timo Richter