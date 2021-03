Ribnitz-Damgarten

Genau 2775 Euro sind bei der Kalenderaktion 2020/2021 der fünf Ribnitz-Damgartener Apotheken zusammengekommen. Das Geld kommt dieses Mal dem Ribnitz-Damgartener Verein „Nimm dir Zeit“ zugute. Deren Mitglieder kümmern sich um alte, alleinstehende sowie demente Menschen und bieten auch pflegenden Angehörigen Hilfe an, um sie zu entlasten. Vereinsvorsitzender Torsten Hübner, Irmhild Hübner und Heike Frerich nahmen die Spenden im Foyer des Ribnitzer Rathauses von den Vertreterinnen der Apotheken entgegen. Irmhild Hübner musste gestehen, dass sie „Gänsehaut bekam“, als sie hörte, wie viel Geld für den Verein zusammengekommen ist.

Verein hat bereits 18 Mitglieder

„Wir möchten uns sehr herzlich bei den Apotheken und deren Kundinnen und Kunden bedanken. Jeder Cent wird dringend gebraucht“, sagte Torsten Hübner. Zumal es überhaupt die erste Spende sei, die man entgegennehmen durfte, so berichtete er. Denn der Verein ist erst im Dezember vorigen Jahres gegründet worden. Besonders erfreulich: Obwohl er erst so kurze Zeit besteht, hat der Verein bereits 18 Mitglieder. Unter ihnen befinden sich fünf Mitglieder, die als Pflegefachkräfte tätig sind und ihre wertvollen Berufserfahrungen in die Vereinsarbeit einbringen können.

Die ehrenamtlichen Helfer kümmern sich derzeit um acht Männer und Frauen, der Bedarf sei allerdings wesentlich größer, machte Torsten Hübner deutlich. „Ältere, alleinstehende Menschen haben es schon in normalen Zeiten sehr schwer, aber Corona verschärft ihre Lage noch einmal um einiges“, weiß der Ribnitzer zu berichten. Unterwegs sind die Vereinsmitglieder nicht nur in Ribnitz-Damgarten, sondern auch im Umkreis von rund 30 Kilometern rund um die Bernsteinstadt.

Vereinsmitglieder helfen bei der Bewältigung des Alltags

Mit dem Älterwerden fehlt oft die Kraft, um die alltäglichen Aufgaben noch selbst zu meistern. Zudem fällt es vielen älteren Menschen nach dem Verlust des Partners schwer, alleine zu leben. Die Vereinsmitglieder helfen ihnen bei der Bewältigung des Alltags und begleiten sie zum Beispiel zum Arzt, zu Behörden oder zum Einkaufen, basteln mit ihnen zu Hause und unternehmen mit ihnen Spaziergänge oder kleine Ausfahrten. „Sehr dankbar nehmen pflegende Familienmitglieder unsere Angebote an“, erzählt Heike Frerich, die selbst als Pflegefachkraft tätig ist und im Vorstand des Vereins mitarbeitet. Die Ehrenamtler holen die älteren Menschen mit dem Auto von zu Hause ab, machen mit ihnen kleine Ausflüge und bringen sie nach vier, fünf Stunden wieder zurück. In dieser Zeit können die pflegenden Angehörigen einmal Luft holen. Für sie ist das eine kleine Auszeit im oft genug sehr anstrengenden Alltag.

Vorgesehen sind auch einmal in der Woche Gruppentreffen. Die sollen jeweils donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten stattfinden. „Jeder, der möchte, kann an diesen Nachmittagen teilnehmen“, sagt Torsten Hübner. Derzeit seien Gruppentreffen wegen Corona allerdings nicht möglich. Deshalb bleibe es vorerst bei der Einzelbetreuung. Die 2775 Euro, die durch die Kalenderaktion der Apotheke Am Bodden, der Forellen-Apotheke, der Recknitz-Apotheke, der Linden-Apotheke sowie der Apotheke Am Bahnhof zusammengekommen sind, sollen unter anderem für die Fahrtkosten eingesetzt werden, informierte der Vereinsvorsitzende weiter.

Aktion der Apotheken gibt es seit 2003

Die gemeinsame Aktion der fünf Ribnitz-Damgartener Apotheken gibt es bereits seit 2003. Damals war es der Hospiz-Verein, der unterstützt wurde. Von Anfang an galt der Grundsatz, dass das mit der Kalender-Spendenaktion eingenommene Geld in der Stadt bzw. Region bleibt und es einem sozialen, gemeinnützigen Zweck zugutekommt. Und so konnte mit den Spenden in den vergangenen 18 Jahren unter anderem der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs und dem Frauenhaus geholfen sowie die Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in der Kastanienallee im Stadtteil Damgarten unterstützt werden. In einem Jahr kam das durch die Kalenderaktion eingenommene Geld dem Kinder- und Jugendsport des Ribnitzer Sportvereins zugute. Im vergangenen Jahr war es die Tafel Bad Sülze, denen die Apotheken mit Hilfe der Spenden ihrer Kundinnen und Kunden finanziell unter die Arme greifen konnten.

Von Edwin Sternkiker