Dierhagen

Die Landwirtschaft in Deutschland – das ist Thema bei Sebastian Delamothe. Dabei steht Spargel im Vordergrund. Der Onkel des 30-Jährigen ist Eigentümer der Spargelfelder in Neu Wendorf. Das sind die Stangen, die in dieser Region zumeist in kleinen Hütten vertrieben werden. Sebastian Delamothe verkauft den Spargel in einer Hütte auf einem Parkplatz in Dierhagen.

Das ist natürlich nicht der wissenschaftliche Einstieg in die Landwirtschaft, wie der junge Mann aus England selbst sagt. Aber immerhin sei es ein Einstieg ins Verstehen. Denn Sebastian Delamothe möchte einen Abschluss eines Studiums der Wirtschaftswissenschaften.

Die Arbeit in einer Spargelhütte sieht er gut gelaunt als Vorbereitung an. Die Saison habe gerade erst begonnen, die Verkaufsstellen in Ribnitz-Damgarten liefen im Vergleich mit der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Dierhagen vergleichsweise gut. Er lerne in dieser Zeit deutsch und bereite sich auf das Studium vor.

Von Timo Richter